Ideaal! Moderne occasion is spotgoedkoop en vaste lasten zijn laag

Wat als je zo goedkoop mogelijk wil autorijden, maar geen oude Toyota Starlet of Fiat Seicento op de stoep wil hebben? Dat is een Chevrolet Spark-occasion het antwoord.

Chevrolet, die bouwen toch vooral grote en lompe Amerikaanse auto’s? Jazeker, maar in Europa had het merk deze eeuw een totaal andere identiteit. Moederbedrijf General Motors wilde een herkenbare naam voor zijn Daewoo-modellen en dus werden deze voorzien van een Chevrolet-jasje. Onderhuids is deze Spark dan ook een Daewoo, maar dat is juist goed.

Chevrolet Spark als vrij moderne occasion

De Spark verscheen in 2010 op de Nederlandse mark en vertrok in 2014, vlak voordat de Chevrolet-naam weer uit Europa verdween. Daarmee zijn de occasions nog vrij modern. Het interieur is leuk vormgegeven en veel exemplaren zijn uitgerust met airco, elektrische ramen voor én achter, elektrisch verstelbare spiegels en een radio met stuurwielbediening. Niet verkeerd voor een budgetautootje.

Met name de BiFuel-uitvoering is interessant. Niet alleen omdat BiFuels veelal voorzien zijn van de bovengenoemde opties, maar vooral vanwege de aandrijflijn. Onder de kap ligt een 1,0-liter viercilinder die 65 pk produceert. Deze motor is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Niet heel indrukwekkend, toch? Nee, maar hij loopt op zowel benzine als lpg en juist dat maakt hem heel interessant.

Spotgoedkoop rijden op lpg en toch lage wegenbelasting

Over het algemeen ligt het verbruik wat hoger wanneer je op lpg rijdt. Dat is ook hier het geval. Gebruikers noteren een benzineverbruik van zo’n 1 op 16,5 tegenover een lpg-verbruik van zo’n 1 op 14. Het grote voordeel: lpg tank je op veel plekken voor nog geen 0,90 euro per liter. Benzine kost je bijna een euro per liter meer.

Waarom rijdt dan niet iedereen vrolijk rond met een lpg-tank achterin? Nou, voor auto’s op lpg moet over het algemeen veel meer wegenbelasting worden betaald. In het geval van de Chevrolet Spark blijft de financiële schade beperkt, omdat het voertuiggewicht ontzettend laag is. De wegenbelasting bedraagt daardoor 107 euro per kwartaal (in Noord-Holland). Vanwege zijn lage vermogen en beperkte waarde, is een Chevrolet Spark-occasion ook nog eens vrij goedkoop te verzekeren.

Prijs van de Chevrolet Spark-occasion

Het is niet voor niets een populair autootje in Nederland. Gelukkig maar, want daardoor is er voldoende aanbod op de tweedehandsmarkt. Prijzen op verkoopsite Gaspedaal.nl beginnen bij minder dan 2.000 euro, al tref je in die prijsklasse vooral exemplaren met kilometerstanden ver boven de twee of zelfs drie ton. Vanaf circa 2.500 euro beginnen de occasions met minder dan 200.000 kilometer op de klok.

Op zich is het fijn dat er ook veel exemplaren te koop staan met een torenhoge kilometerstand, want het geeft aan dat het mogelijk is om lang met het autootje te doen. De techniek is, mits goed onderhouden, vrij betrouwbaar gebleken. De kwaliteit is zelfs ‘van een behoorlijk hoog niveau’, zo stelt de Wegenwacht.

Aandachtspunten van de Chevrolet Spark

Wel melden Spark-rijders dat de ontsteking, dus de bobines en bougies, af en toe dienst weigeren. Dit komt door de hogere verbrandingstemperatuur bij rijden op lpg. Met bougies van platina voorkom je dit probleem. Verder wil de auto niet starten als de temperatuursensor of de hoofdrelais het begeven hebben. Een ander punt van aandacht zijn de achterste dempers en veerschotels.

Voordeel is dat onderdelen van de Chevrolet Spark ook vrij goedkoop zijn. Let bij een proefrit op dat de motor goed loopt op zowel benzine als lpg. Geen gestotter of haperende motor dus. Is dat niet het geval, dan heb je voor weinig geld een modern autootje dat je maandelijks amper wat kost.

