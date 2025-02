Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare bommetjes: Abarth 595 vs. Renault Twingo RS

Een brede lach, hartstochtelijke blikken en een vleugje PTSS. De Abarth 595 en Renault Twingo RS halen nostalgische herinneringen, maar ook gevoelens van toxische verliefdheid naar boven. Welke is het giftigst?

De boostmeter naast het digitale dashboard van de Abarth slaat ongecontroleerd uit als collega Dries van den Elzen het gaspedaal van de 595 intrapt. Na een waar betoog over waarom het elastiekerige pedaalgevoel van de Italiaan niet thuishoort in een pure hot hatch en een atmosferische motor superieur is, komt er bij hem langzaam een onverwerkt trauma boven: “Hij doet mij denken aan mijn eerste leuke auto, de Renault 5 GT Turbo”, zegt Van den Elzen.

Abarth 595

Iedere seconde in het turbogat voelt als minuten, denkend aan zijn onbetrouwbare Fransoos die hem vaak liet staan, maar als de uitlaatgassen dan eindelijk de turbine opspoelen, komt de verliefdheid weer boven. Bij ondergetekende is het niet anders.

Het was eenzelfde 595 die zijn eigenaar keer op keer dumpte. Elektrische systemen vormden de doodsteek van de schorpioen. Toch treedt hij voor deze occasiontest aan. Een auto is pas echt goed als hij je in de steek laat en je hem nog steeds wilt.

Renault Twingo RS

Ook de Twingo RS zorgt voor de nodige flashbacks. Tijdens de Supertest van 2009 was het deze kleine hot hatch die op de bochtige wegen van Schotland geen moment uit de binnenspiegels van auto’s als een C63 AMG en een M3 verdween. Door zijn veel stuggere demping van met name de achteras voelt de Fransoos veel lichter aan dan de slechts iets zwaardere Abarth.

Pas echt tot leven komt hij als de naald van de toerenteller boven de 5.000 komt. Niet omdat hij dan ineens forse stappen zet – echt snel wordt hij nooit – maar omdat de vierpitter, die van Renault Sport wijzigingen aan inlaatsysteem, nokkenassen en compressieverhouding heeft gekregen, met een snerpende ronk van zich laat horen en bestuurder en passagier meeneemt in zijn snelheidstoneelstuk, noem het beleving. De korte versnellingsbak zorgt ondanks het gebrek aan koppel voor veel schakelmomenten om de 1.6 binnen het juiste toerenbereik te houden. Wel voelt de bak wat licht aan; plastic-achtig, alsof het kapot kan gaan.

Wat het leukste betaalbare bommetje is, zie je in deze occasion battle.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.