Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Chinese EV is ‘n ster in fileparkeren! Alleen vernielt-ie z’n banden ermee

Voor wie de bibbers krijgt bij het vooruitzicht te moeten fileparkeren, hebben veel nieuwe auto’s Park Assist. Deze Chinese EV heeft dat ook, maar dan een stuk cooler. En een stuk slechter voor de banden.

De Denza Z9 GT is een elektrische auto met een 100 kWh-batterij, drie elektromotoren, bijna 1.000 pk en een typisch Chinese gadget, zoals we dat inmiddels best kunnen noemen. De auto kan zelfstandig in en uit de krapste parkeervakken kruipen.

Fileparkeren door te schuiven

Dat doet-ie niet op de traditionele Park Assist-manier, waarbij een voertuig zelfstandig inparkeert door te sturen en te steken, maar op een manier die ons niet goed lijkt voor de achterbanden. De Denza laat zijn achterwielen in tegengestelde richting draaien, waardoor hij naar links of rechts een vak in schuift.

Zoals gezegd, de Z9 GT heeft drie elektromotoren, één voor en twee achter. Als de bestuurder een plek langs de kant van de weg ziet, kan hij de neus van de Denza er schuin in steken en dan via het centrale scherm aangeven dat de auto erin moet roteren.

De mee- en tegensturende achterwielen zoeken dan naar de correcte hoek en vervolgens draait het ene wiel naar voren en het andere naar achteren. Het buitenste voorwiel wordt op de rem gezet, zodat die als rotatiepunt kan fungeren.

Meer een gimmick, toch?

Het enige is, wie gaat dit gebruiken? Want Ford heeft bijvoorbeeld aangekondigd te stoppen met Park Assist, omdat bijna niemand de feature ooit aanspreekt. Daarbij lijkt het systeem van Denza ons slecht voor de banden, die er op droog asfalt ongetwijfeld een klein profiellaagje af slijpen.