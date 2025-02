Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen wegenbelasting en goedkoop tanken met ruime stationwagen

Op zoek naar een ruime en vooral goedkope stationwagen? Denk dan eens out of the box. Mogelijk is deze niet voor de hand liggende Pontiac-occasion iets voor jou.

Hij is namelijk niet alleen goedkoop in aanschaf, ook de vaste lasten vallen erg mee. Ja, hij heeft een zuipende V8 onder de kap, maar die loopt uiteraard op lpg. Tegelijkertijd hoef je over deze stationwagen geen wegenbelasting te betalen en je bent zelfs vrijgesteld van de apk-plicht.

Pontiac Le Mans-occasion als Amerikaanse slee

Het gaat om een Pontiac Le Mans uit 1971. Een Safari-uitvoering, wat betekent dat het een stationwagen is. Uiteraard is die op z’n Amerikaans bemeten. Zo meet de slee maar liefst 5,15 meter in lengte. Toegegeven, dat maakt hem wat lastig manoeuvreerbaar in onze krappe Nederlandse straatjes, maar het biedt ook een zee aan bagageruimte.

De auto is zeker niet in perfecte staat, zo geeft ook de verkopende partij toe. “Hier en daar een plekje, maar dat is te verwachten voor deze prijs”, lezen we in de advertentietekst. Maar het heeft patina. Of karakter, zoals een makelaar het ongetwijfeld zou omschrijven.

Stationwagen met de neus van een GTO

Helemaal origineel is deze occasion niet. De stationwagen is namelijk voorzien van de neus die de sterkere GTO (een coupé) kenmerkt. Het oogt stoer en de 5,7-liter V8 onder de kap zal ongetwijfeld minstens zo stoere brullen.

Erg veel pit heeft die achtcilinder overigens niet. There’s no replacement for displacement, roepen Amerikanen vaak, maar in dit geval levert al dat slagvolume slechts 160 pk op. Afijn, een cruiser dus.

Geen wegenbelasting en apk, wel goedkoop tanken

Zo’n oude Amerikaan verbruikt 1 op een emmer en dus worden ze bijna allemaal uitgerust met een gasinstallatie zodra ze voet op Nederlandse bodem zetten. Ook hier is dat het geval. Een litertje lpg tank je op veel plaatsen in ons land al voor minder dan 0,90 euro, waardoor de brandstofkosten nog behapbaar zijn.

De auto staat in het Noord-Brabantse Beek en Donk te koop voor 8.950 euro. Niet veel geld. Je betaalt daarnaast dus geen wegenbelasting, tankt voor een prikkie en ook over apk hoef je je niet druk te maken. Auto’s ouder dan vijftig jaar zijn immers vrijgesteld van de apk-plicht. Uiteraard betekent dat niet dat je deze occasion niet meer hoeft te onderhouden. Je wil natuurlijk wel veilig de weg op.

Omdat de stationwagen op leeftijd is en nooit nieuw geleverd is in Nederland, is het vinden van onderdelen wat lastiger dan van een standaard Golfje. Gelukkig zijn ook in ons land genoeg bedrijven gespecialiseerd in Amerikaanse auto’s. Bovendien is de GM-techniek niet bijster ingewikkeld, dus wie een beetje handig is en niet bang is vieze handen te krijgen, kan hem mogelijk ook zelf aan de praat houden.

