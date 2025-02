Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom na Chrysler toch een Dodge Viper naar Europa kwam | Sjoerds Weetjes 438

Voor de eerste generatie Viper moest in Europa de naam Dodge wijken voor Chrysler, maar toen de opvolger in Nederland werd gepresenteerd, stond er toch de originele merknaam op, Dodge. Hoe dat zit, legt Sjoerd je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

In deze aflevering het tweede hoofdstuk binnen de geschiedenis van de Viper. Al eerder maakte Sjoerd deze video over het ontstaan van de Viper. In die aflevering legt Sjoerd ook uit waarom de Viper als Chrysler op de boot naar Europa werd gezet.

Sjoerds Weetjes-afleveringen over de Dodge Viper

Hij toont je in die aflevering een ‘hybridevariant’ aan, want het betreft een Amerikaanse uitvoering, maar wel met een voor de Europese markt essentiële aanpassing. Sjoerd vertelt over de eerste schetsen, het studiemodel, de ontwikkeling van het project en de productiestart. Hij geeft antwoorden op de vraag wat de rol van Lamborghini binnen het project was. Bovendien toont hij je de Viper tot in detail.

Sjoerd maakte ook een video over de allerlaatste editie. De sportcoupé droeg weer een andere merknaam. Hoe dat zit legt Sjoerd je uit aan de hand van een spectaculair exemplaar dat bij Viper Wizard in Noord-Holland staat. Hij verklapt hoe de laatste Viper ontstond en hoe het concept van de sportwagen werd bepaald.

Toch als Dodge naar Europa

Na de eerste en laatste generatie Viper is het nu de beurt aan de voor Europa tweede generatie, die in de Viper-scene als derde editie te boek staat. Sjoerd gaat in op het ontwerp van de open sportwagen. Hij geeft tevens aan hoe het dak werkt en waarom de Viper geen gefacelifte versie is.

Hij duidt de Viper en geeft aan waarom de sportwagen nu wel in Europa Dodge mocht heten. Sjoerd verklapt bovendien op hoeveel punten de roadster voor de Europese markt moest worden aangepast. Hij sluit af met de vraag welke autofabrikant de meeste exemplaren van de Viper kocht. Wil je direct naar het antwoord, klik dan hier.

Meer Sjoerds Weetjes zien?

