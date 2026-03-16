Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze minuscule rallyauto is een heerlijke occasion, maar er zit een verrassend addertje onder het gras

De Fiat Cinquecento Trofeo vormde ooit de basis voor een officiële raceklasse. Als occasion is hij niet alleen erg zeldzaam, maar ook een van de meest speelse kleine Fiats ooit.

De naam van deze auto komt van de Cinquecento Trofeo-cup, een raceklasse waarin identieke Fiat Cinquecento Trofeo’s tegen elkaar reden. Het merk gebruikte die competitie om jonge coureurs kennis te laten maken met autosport. In de bovenstaande video rijdt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst in een Sporting-occasion. Deze versie vormde de basis voor de Trofeo en was bedoeld voor de openbare weg.

Fiat Cinquecento Trofeo is een lichtgewicht raceauto

Een Fiat Cinquecento Trofeo is niet bijzonder krachtig, maar veel pk’s heeft de occasion ook niet nodig. Onder de motorkap ligt een 1,1-liter viercilinder die 54 pk levert. Verder beschikt de Fiat over een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Het vermogen lijkt bescheiden, maar dankzij het lage gewicht van 735 kilogram voelt de auto verrassend levendig aan. De compacte afmetingen en directe besturing maken hem bovendien speels op bochtige wegen.

Aan het uiterlijk van de Fiat Cinquecento Trofeo zie je direct dat het een om een serieuze rallyauto gaat, maar dan als dwerguitvoering. De occasion heeft bijvoorbeeld grote verstralers, spatlappen en Abarth-wielen. Ook in het interieur is het een echte rallyauto. Zo beschikt hij over Sparco-stoelen, brandblussers en een rolkooi.

Zoals bij veel merkgenoten uit die periode verdient de carrosserie van de Fiat Cinquecento Trofeo extra aandacht. Roest rond dorpels en wielkasten komt regelmatig voor. Ook het interieur vertoont soms slijtage, vooral bij occasions die intensief zijn gebruikt.

De gevonden occasion

De Sporting waar Peter Hilhorst in reed staat helemaal niet te koop en het aanbod van de Fiat Cinquecento Trofeo bestaat uit één exemplaar. Deze witte occasion komt uit 1993 en wordt in het Noord-Brabantse Uden aangeboden voor 17.950 euro. Er staat verder 14.200 kilometer op zijn teller, tot nu toe een logische advertentie.

Addertje onder het gras

Maar er is iets met deze Trofeo, want bij de specificaties worden een handgeschakelde zesversnellingsbak en 96 pk vermeld. Ook staat er bij het gewicht geen 735, maar 780 kilogram. De reden? Het gaat hier om een nette replica. Het is jammer dat je niet een echte Trofeo in huis kunt halen, maar er zullen weinig mensen zijn die het verschil überhaupt kunnen zien.