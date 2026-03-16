Ford, doe dit nou niet… Deze controversiële keuze wordt er zo niet beter op

Dat Ford de legendarische modelnaam Capri zonder pardon op een zwaarlijvige elektro-SUV plakte, werd het merk niet in dank afgenomen. De EV heeft weinig van doen met de sportcoupé van weleer. Dat probeert Ford nu op ietwat knullige wijze op te lossen.

In bovenstaande video legt Sjoerd van Bilsen je uit waarom Ford denkt dat de controversiële modelnaam wél bij deze SUV past.

Retromodellen zijn hip

Dat merken graag hun historische waarde benadrukken, is logisch. Denk aan Renault met de nieuwe 4, 5 en Twingo, maar ook Fiat met de Grande Panda. Ford heeft eerder met deze stoere terreinwagen nieuw leven in de Bronco-naam geblazen. Niks mis mee.

Men was al iets minder gecharmeerd van de Mustang Mach-E, omdat die elektrische auto verder wegstond van het origineel. Daarbij deed Ford echter met de styling nog een goede poging een link te leggen naar het verleden.

Denk aan de koplampen én achterlichten met drie elementen, de ‘grille’ en de lange motorkap in combinatie met brede heupen die bijdragen aan de sportieve proporties zoals de échte Mustang die ook heeft.

De nieuwe Ford Capri, die overigens is gebaseerd op de Volkswagen ID.5, maakt het nog bonter. Dit moest geen retromodel worden, maar wel elementen van het origineel bevatten. Zodoende hebben de koplampen dubbele elementen en een zwart paneel die de lichtunits met elkaar verbindt. Een hint naar de oer-Capri. Toch voelde dit als een halfslachtige poging tot een retromodel en een slap excuus om er de Capri-naam op te plakken.

Nu met strepen

Het merk gaat nu all in met de nieuwe uitvoering genaamd Capri Collection. Het model ‘combineert exclusieve Tribute Blue-lak, 21-inch lichtmetalen velgen en designaccenten geïnspireerd op het raceverleden van Ford.’

Die designaccenten omvatten onder meer ander bumperwerk, een andere interieurkleurstelling en een dikke zwarte streep over de lengte van de auto. Vooral met dat laatste lijkt de elektro-SUV de niet-bestaande link met het verleden te willen benadrukken. Maar een simpele streep maakt dit niet opeens een échte Capri.

Ford Capri verder verbeterd

Dit verhaal is tot nu toe wel erg zuur. We zetten ons glaasje azijn opzij en schakelen de zeurmodus uit. Tijd om het positieve belichten. Dat is onder meer dat one-pedal drive nu beschikbaar is op de Capri. Tot op heden ontbrak die functie nog.

Daarvoor hoef je overigens niet de rijk aangeklede Collection-variant te kiezen, want het komt voortaan standaard op alle Ford Capri-modellen. Ook biedt de EV nu Vehicle 2 Load-mogelijkheden, waarmee je elektrische apparaturen via een 220V-aansluiting kunt voeden met stroom uit het accupakket.

De Standard Range-versies komen voortaan met 190 in plaats van 170 pk en een nieuwe LFP-accu die ‘een actieradius tot 4631 km op een volle batterijlading mogelijk maakt’, lezen we in het persbericht. Zou dat even mooi zijn. Zoals je begrijp is dat gewoon een tikfoutje. Het is een nog altijd nette 464 kilometer, dik 70 WLTP-kilometer meer dan voorheen.

Prijs van de Ford Capri

Voor een Ford Capri betaal je minstens 40.850 euro. De Capri Collection komt altijd met de grotere accu en kost als achterwielaandrijver minstens 49.250 euro. De AWD-variant kost je vijf mille extra. Hoe goed de Capri scoort in een real-life actieradiustest, zie je hieronder.