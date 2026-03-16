70 procent van Gen Z’ers zou Chinese auto overwegen, gigantisch verschil met andere generaties

Gen Z’ers, geboren tussen 1997 en 2012, denken anders over Chinese auto’s dan oudere generaties. Dit blijkt uit een studie van Cox Automotive. Bijna 70 procent van de jonge generatie zou best een auto van een Chinees merk overwegen.

Het onderzoek is uitgevoerd op de Amerikaanse markt en zegt dus niets over Nederlandse jongeren en jongvolwassenen. Desondanks is ronduit opvallend hoe groot het verschil is tussen de generaties.

Gen Z’ers minder problemen met Chinese auto’s

Gemiddeld geeft slechts 38 procent aan dat ze zeker een Chinese EV in overweging zouden nemen. 39 procent vinden we aan de andere kant van het spectrum. Zij geven aan dat het onwaarschijnlijk is dat ze een Chinese auto overwegen.

Van de ondervraagde Gen Z’ers geeft maar liefst 69 procent aan dat ze best een Chinese EV kunnen overwegen. Een gigantisch verschil dus met het gemiddelde en andere generaties. Overigens denken zij ook positiever over microcars.

BYD het bekendste merk

Wel blijft een groot deel van de merken – in Amerika – nog onbekend. BYD werd met 35 procent genoemd als meest bekende merk, maar ook Chery, Geely, Changan en Jetour waren niet onbekend en werden in 25 tot 30 procent van de gevallen genoemd.

Uit het onderzoek blijkt nog een andere interessant statistiek. 40 procent van de respondenten is voorstander van het intreden van nieuwe Chinese merken. 60 procent van de respondenten zou wel een Chinese auto overwegen als deze in samenwerking met een Amerikaans merk wordt aangeboden.