Indrukwekkende beelden van Fin die snelste rally ooit rijdt

Kalle Rovanperä leidde de dans voor Toyota bij zijn thuisrally, door een record neer te zetten bij zijn terugkeer aan de top. Hij reed de snelste rally ooit.

Wij Nederlanders zijn al blij als we na 19.00 uur op een paar snelwegdelen 130 km/h mogen rijden, maar op 0,5 km/h na was dat de gemiddelde(!) snelheid waarmee Rovanperä het Finse volk voor de eerste keer sinds 2017 (Lappi/Ferm) liet juichen bij de thuisrally. Daarmee was het niets minder dan de snelste rally aller tijden.

Fin rijdt snelste rally ooit

Het markeert ook de terugkeer van de jonge Fin in de strijd om het wereldkampioenschap. In de eerste helft kon hij niet met de nieuwe Hankook-banden overweg, maar hij lijkt het licht te hebben gezien.

Dientengevolge staan de eerste vier rijders nu binnen 13 punten afstand van elkaar, met alleen Ott Tänak nog als niet-Toyota-rijder op plek vier met (realistische) kans op de titel. Zijn puntenaantal van 163 is gelijk aan dat van Sébastien Ogier, ondanks dat die drie rally’s heeft overgeslagen om meer tijd met zijn familie te kunnen doorbrengen.

De immer strijdlustige en eerzuchtige Fransman heeft daarom besloten om de rest van het seizoen ook te rijden, zolang hij nog kans op de titel maakt. De Brit Elfyn Evans staat met drie punten voorsprong op Rovanperä aan de leiding.

De legendarische 1-2-3-4-5-score van Toyota in Finland betekent dat het merk inmiddels een voorsprong van 87 punten verdedigt op Hyundai in de strijd om de merkentitel. Een groot gat, maar niet onoverbrugbaar. Dus het wordt nog een seizoen om van te smullen.