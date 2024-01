Deel dit: Share App Mail Tweet

Enige Ferrari F40-occasion van Nederland kost 47 jaarsalarissen

Een Ferrari F40-poster pronkte vroeger bij menig autofanaat boven het bed. Nu heb je de kans om die levenslange droom te verwezenlijken. Er staat namelijk een occasion te koop in Nederland. Wel moet je er diep voor in de buidel tasten.

In 1987 zag de Ferrari F40 het levenslicht. Het inmiddels iconische model werd ontwikkeld ter ere van het 40-jarige bestaan van de sportwagenfabrikant. De bedoeling was een straatlegale raceauto te bouwen.

Unieke occasion

Dat betekent ondermeer dat de auto is voorzien kuipstoelen, koolstofvezel deurpanelen en een koord als deurhendel. Daarnaast hoef je niet te rekenen op overbodige luxe. Aan boord tref je bijvoorbeeld geen radio. Je mag van geluk spreken dat deze specifieke occasion een raamslinger heeft. Dit was namelijk een optie in supercar. De Ferrari F40 was (zoals het een echte raceauto betaamt) ook te krijgen met kleine schuifraampjes.

Het gaat bij deze auto natuurlijk niet om luxe, maar om prestaties. Een 2,9-liter V8 met twee turbo’s achterin is daar verantwoordelijk voor. De achtcilinder levert 478 pk en 577 Nm koppel naar de achterwielen. Genoeg om in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten. De topsnelheid van 324 km/h ligt boven die van zijn high-tech rivaal: de Porsche 959.

Het exemplaar dat nu in ons land te koop staat, is in 1989 in Frankrijk geleverd en in 2001 naar Nederland gehaald. Waar veel exemplaren blinken in garages van verzamelaars, is deze Ferrari F40-occasion daadwerkelijk gebruikt. Op de teller staat maar liefst 43.000 kilometer.

Op-één-na goedkoopste Ferrari F40 van Europa

Wie interesse heeft in de enige tweedehands F40 van Nederland, moet de nodige spaarvarkens naar het slachthuis sturen. De verkoper vraagt namelijk 2.050.000 euro voor de occasion. Een flinke som geld, maar het is wel de op-één-na goedkoopste F40 van Europa.

Desondanks is het een astronomisch bedrag. Ter vergelijking, een modaal jaarsalaris (bruto) in 2024 bedraagt zo’n 44.000 euro. Ofwel: deze Ferrari F40 kost bijna 47 jaarsalarissen van Jan Modaal. Wil je, voordat je een fortuin stukslaat op deze oude Ferrari, wat meer weten over de F40? Check dan de Sjoerds Weetjes-aflevering hieronder.