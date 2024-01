Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull presenteert nieuwe auto Verstappen op 15 februari

Het Formule 1-team Red Bull heeft bekendgemaakt dat de nieuwe wagen van wereldkampioen Max Verstappen en zijn ploeggenoot Sergio Pérez wordt gepresenteerd op 15 februari. Verdere details over de tijd en locatie van de presentatie van de RB20 meldde het team van drievoudig wereldkampioen Verstappen niet.

Red Bull kende met de RB19 een uiterst succesvol seizoen. Verstappen won in 2023 negentien van de 22 grands prix en werd voor de derde keer wereldkampioen. Zijn Mexicaanse ploeggenoot Pérez won twee races. Alleen de Grote Prijs van Singapore ging naar de Spanjaard Carlos Sainz in zijn Ferrari.

Hoeveel er op 15 februari van de nieuwe auto van Red Bull te zien is, is nog niet bekend. Vanaf 21 februari zijn er drie testdagen in Bahrein. De eerste grand prix, ook in Bahrein, staat voor 2 maart op de kalender.

ANP