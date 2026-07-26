Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wordt vaak vergeten, maar is de goedkoopste manier om een Motorsport-BMW te bezitten

Uniek en met een motorsportkarakter zoals je het in geen andere BMW met dit prijskaartje vindt. De BMW 320si is bijzonder, betaalbaar en superleuk om te rijden. Toch is er een reden om hem te laten staan.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

In bovenstaande video over 50 jaar BMW 3-serie vertelt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen waarom juist dit model een van zijn favorieten is. Ook ligt hij in onderstaande toe wat deze sedan zo bijzonder maakt.

Motorsport-BMW voor een lage prijs

De 320si is waarschijnlijk nog steeds de voordeligste manier om een echte, unieke BMW-homologatiespecial in bezit te krijgen. Deze variant werd in 2006 en 2007 in een oplage van slechts 2.600 stuks gebouwd om als basis te dienen voor de WTCC-raceauto, die in beide jaren ook nog eens het kampioenschap veroverde in de handen van Andy Priaulx.

Het klapstuk is de motor met het herkenbare koolstofvezel kleppendeksel. Hij werd met de hand gebouwd in de fabriek waar BMW destijds ook de V10 uit z’n Formule 1-auto’s liet assembleren. Het is een turboloze tweeliter met een iets kortere slag en grotere boring dan de reguliere 320i, zonder de Valvetronic-variabele kleptiming, goed voor 300 pk in racetrim.

Het vermogen van de occasion is beperkt

Dat kinkt tot dusver fantastisch, maar er is ook een reden dat de 320si al voor bedragen onder de 10.000 euro is op te rapen, zoals dit exemplaar dat te koop staat voor 9.950 euro bij Hemcar in Leiden. Het vermogen van de straatauto was met 173 pk vrij beperkt, waardoor de BMW 320si het met name van z’n goede wegligging moest hebben.

Mede doordat de lichte motor verder naar achteren is gemonteerd, stuurt de neus lekker gewillig in. En veel vermogen mag de motor misschien niet hebben, maar door het vrij hoogtoerige karakter is het wel een levendig ding.

Aandachtspunten

Helaas werd de N45B20S geplaagd door betrouwbaarheidsproblemen. Het blok is extreem gevoelig voor een rustige opwarmprocedure en het gebruik van een hoge kwaliteit brandstof. Anders kun je er donder op zeggen dat de aluminium cilinderwanden zullen scheuren en afbrokkelen. Het is verstandiger om preventief stalen cilinderbussen te laten plaatsen. En als de motor toch openligt, is het verleidelijk scherpere nokkenassen te monteren om het vermogen meer richting de 200 pk te liften en er een soort junior-M3 van te maken.

(Afbeelding: Jérôme Wassenaar) (Afbeelding: Jérôme Wassenaar)

(Afbeelding: Jérôme Wassenaar) (Afbeelding: Jérôme Wassenaar)

Al moet de flinke prijs daarvan wel opwegen tegen de restwaarde, die ondanks de zeldzaamheid en de succesvolle motorsportlink nog onzeker is. Maar ook in standaardvorm is er genoeg om van te genieten, zoals het ingetogen sportieve uiterlijk met de prachtige, brede BMW Motorsport-wielen, het M Sport-interieur met fijne stoelen en verder weinig poespas.

En de hele rijbeleving, met een uitstekende chassisbalans en een handgeschakelde versnellingsbak, een korte eindoverbrenging en een responsieve motor. Eigenlijk alles wat rijden in een BMW 3-serie al jaren zo bijzonder maakt, dus.

Nu vinden we een exemplaar voor 8.950 euro die volgens de advertentietje al 19.000 euro aan motorreparaties heeft gekost. Is dat garantie tot succes in de toekomst?