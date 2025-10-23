Deel dit: Share App Mail Tweet

De BMW 3-serie bestaat 50 jaar: waar gaat het heen?

De BMW 3-serie is al vijftig jaar de ruggengraat van het merk. Hij combineert alledaags gemak en een premiumuitstraling met rijplezier op topniveau. Klanten willen hem hebben en concurrenten willen hem zijn. In deze reportage gaan we alle generaties langs en analyseren we de eigenschappen die de Dreier tot zo’n enorm succes hebben gemaakt.

Het recept van Coca-Cola is een streng bewaakt geheim. Dus kunnen we ons voorstellen dat ook BMW zich niet graag in de kaart laat kijken. Want met de 3-serie heeft het merk een razend populair concept in handen, dat door vele concurrenten is gekopieerd, maar nooit is geëvenaard.

Alle generaties BMW 3-serie

Waaraan het model zijn succes ontleent? Daar kunnen we zeker een verklaring voor geven, maar die voelt als incompleet. Want boven op zijn fijne motoren, aansprekende weggedrag en sportief zakelijke uitstraling schept de 3-serie een ongrijpbare magie. Op het moment dat je plaatsneemt in één van de zeven generaties voel je het, of je nou het stuur pakt van een 316i Compact of een M3 Competition.

Wereldwijd heeft BMW meer dan twintig miljoen exemplaren van de 3-serie verkocht. Eerst was-ie er alleen als tweedeurs(!) sedan, later ook als vierdeurs, stationwagon, coupé, cabriolet, hatchback en weinig succesvolle GT. In dit verhaal gaan we alle modelreeksen af, van de E21 tot de G20. Ze staan op de komende pagina’s ter illustratie van de diverse eigenschappen van de 3-serie, van praktische alleskunner tot circuitbeest en autobahnbestormer. Welke persoonlijke herinneringen hebben onze redacteuren aan de verschillende modellen? Je hoort het van henzelf.