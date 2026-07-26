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Klein klassiek Italiaans venijn: nee, deze occasion is geen Fiat, maar een stuk exclusiever

Heb je altijd al een klassieke Italiaanse hot hatch willen rijden, maar wil je iets anders dan dat veel anderen hebben? Dan is de Autobianchi A112 Abarth een interessant alternatief. Deze bijzondere occasion koop je al voor minder dan 18.000 euro.

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De Autobianchi A112 Abarth verscheen in 1971, twee jaar na de introductie van de standaard A112. Hij was bedoeld om de strijd aan te gaan met de snelle Mini Cooper. Veel exemplaren verdwenen echter door ernstige roestproblemen van de weg, waardoor nette occasions tegenwoordig vooral nog in Italië zijn te vinden.

Kleine occasion met groot karakter: de Autobianchi A112 Abarth

Hoewel de Autobianchi A112 Abarth inmiddels een echte klassieker is, bleef de prijs van occasions relatief betaalbaar. Als je een exemplaar kunt vinden betaal je vaak tussen de 15.000 en 20.000 euro. Voor dat geld krijg je een heerlijk lichte auto. Afhankelijk van zijn bouwjaar weegt hij tussen de 660 en 700 kilogram.

Daarnaast heeft de occasion directe besturing en compacte afmetingen. Daardoor voelt hij levendig aan, zeker op smalle wegen en in de stad. In de eerste bouwjaren beschikte het ondeugende onderdeurtje over een 1,0-liter viercilinder met 58 pk. Daarna kreeg de auto een 1,1-liter viercilinder met 70 pk. Dat lijkt tegenwoordig weinig, maar in zo’n lichte auto zorgt het alsnog voor verrassend veel rijplezier.

De Autobianchi A112 Abarth evolueerde tussen 1971 en 1985 van een klassieke, minimalistische hatchback naar een typische jaren 80-auto. Marcello Gandini tekende de eerste series met dunne chromen bumpers en de iconische matzwarte motorkap.

Vanaf de vierde serie kreeg het model verschillende facelifts met een gewijzigde grille en een verhoogde daklijn. Latere series volgden de plastic-trend van de jaren 80: ze kregen dikke kunststof wielkastverbreders, grote bumpers met mistlampen en een opvallende rode reflecterende balk op de achterklep, waarbij de occasion uiteindelijk als Lancia werd verkocht.

Deze occasion vonden we

Wij vonden twee occasions met prijzen van 17.950 euro en 18.900 euro. Het duurste exemplaar maakt een verzorgde indruk, maar heeft volgens de RDW een onlogische tellerstand. De goedkoopste Autobianchi A112 Abarth heeft dat probleem niet en heeft een mooie Martini-racebestickering.

Deze auto komt uit 1985 en heeft 85.000 kilometer op de teller. Verder is zijn interieur gestript en omgetoverd tot een volwaardige rallyraket. Bovendien is hij vanwege zijn leeftijd vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.

Dit zijn aandachtspunten bij een tweedehands Autobianchi A112 Abarth

De staalkwaliteit en fabrieksmatige roestbescherming uit deze periode waren berucht slecht. Roest is daarom veruit het grootste en duurste probleem bij de Autobianchi A112 Abarth. Controleer vooral de veerpoten aan de voorzijde, dorpels, wielkastranden, de binnenranden van het dak en de achterklep.

Daarnaast zijn er occasions waarbij het Abarth-motorblok versleten is en waardoor later een minder krachtige motor is gemonteerd. Als je voor de 70 pk-versie dit wilt controleren kun je naar de motorcode kijken: 112.A2.000 is de correcte code.