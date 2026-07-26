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Volkswagen komt eindelijk met ID.Buzz camper naar Nederland (2.790 euro)

De Hoewel Volkswagen eerder aankondigde dat in 2025 een campervariant zou verschijnen van de ID.Buzz, is dat nooit gebeurd. Maar niet getreurd: nu is er het Goede Nacht-pakket.

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Een volwaardige camperversie blijkt niet zo eenvoudig voor de ID. Buzz, waarbij de weegschaal ongetwijfeld een rol speelt. De bus is van zichzelf al zwaar en met de nodige camperuitrusting loopt het gewicht verder op. Volkswagen biedt nu een tussenoplossing voor de spontane weekendkampeerder, waarmee de bus overnachtingsmogelijkheden krijgt.

Te zwaar voor een camper

De ID. Buzz met lange wielbasis (LWB) tikt zonder enige kampeeruitrusting al de 2.600 kilogram aan. Wanneer daar een volledige camperinbouw met keuken, watertanks en een hefdak aan wordt toegevoegd, loopt het gewicht op richting de 3.000 kilogram en daarboven.

Dit vormt een aanzienlijk probleem voor de maximale toegestane massa. Voor bestuurders met een rijbewijs B ligt de grens op 3.500 kilogram. Door een wetswijziging mag je in sommige gevallen echter ook zwaardere voertuigen met een B-rijbewijs besturen. Met een zware camperinbouw blijft er nauwelijks laadvermogen over voor passagiers en bagage, wat de inzetbaarheid beperkt. Bovendien kunnen de extra kilo’s ten koste gaan van de actieradius.

Slaapplek in de ID.Buzz

Volkswagen biedt nu een alternatief voor een vaste camperombouw, in de vorm van een accessoirepakket dat geschikt is voor alle personenversies van de ID. Buzz. Het maakt daarbij niet uit of het om de normale of verlengde wielbasis gaat, of hoeveel zitplaatsen de bus heeft (vijf, zes of zeven).

Het Goede Nacht-pakket bevat een set verduisteringsschermen, ventilatieroosters voor de voorste zijruiten, een buitentafel en twee klapstoelen. Daarnaast kun je slapen op een bedconstructie met een opvouwbaar matras van 2,0 bij 1,2 meter. Geen keuken of hefdak zoals in een volwaardige camper dus, maar wel de bus weer snel kunnen omtoveren naar een personenauto.

EV-camper technieken

Volkswagen wil de ID. Buzz nog meer het gevoel van een camper geven met specifieke software. De nieuwe overnachtingsmodus houdt het interieur tot 48 uur op een constante temperatuur met behulp van de hoogvoltbatterij. Daarbij maakt het volgens het merk niet uit in welk seizoen je de functie gebruikt. Overbodige verlichting en andere functies worden uitgeschakeld om het energieverbruik te beperken.

Ook behoort de Vehicle-to-Load-functie (V2L) tot het pakket, waarmee de bus verandert in een soort mobiele powerbank. Via een adapter kan de auto tot 2.000 watt aan 230 volt-stroom leveren voor externe apparatuur, zoals koffiezetapparaten, e-bike-laders of een kookplaatje, mocht je toch een eigen keukentje willen meenemen.

De prijs

Volkswagen geeft geen exacte cijfers over de impact van deze functies op de actieradius. Vanlifers die houden van compact kamperen of improviseren kunnen het pakket aanschaffen voor 2.790 euro.