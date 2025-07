Deel dit: Share App Mail Tweet

Jij mag ineens veel zwaardere voertuigen besturen met B-rijbewijs

Vanaf het begin van deze maand mag je ineens met jouw standaard B-rijbewijs veel zwaardere voertuigen besturen dan daarvoor. Dit komt door een wetswijziging.

Al tijden wordt er gesproken over het verhogen van het aantal kilo’s dat je met een standaard autorijbewijs mag besturen. Meer dan een jaar geleden stemde het Europees Parlement al in met de nieuwe regelgeving. Dit is echter een andere regeling dan nu van kracht is. De EU-wet wordt naar verluidt pas in 2029 of 2030 ingevoerd door de lidstaten.

Zwaardere voertuigen besturen met B-rijbewijs

Als de Europese regelgeving uiteindelijk doorgevoerd wordt, mogen alle campers met een gewicht tot 4.250 kilogram bestuurd worden door iemand met een B-rijbewijs – ongeacht aandrijflijn. In Nederland krijgen we vast een voorproefje, met name om ondernemers tegemoet te komen die stadscentra in moeten met een bedrijfsbusje en dat niet meer met diesels mogen. Door elektrificatie worden voertuigen nou eenmaal zwaarder.

Maximaal toelaatbare massa Let wel, er wordt in dit geval altijd gerekend met maximaal toelaatbare massa en niet met hoeveel jouw bedrijfsauto of camper daadwerkelijk weegt. Heeft een kampeerauto een maximaal toelaatbare massa van 4.300 kg en weegt hij 4.100 op de weegbrug, dan ben je met een B-rijbewijs alsnog in overtreding.

Vanaf 1 juli 2025 is het in Nederland dus al toegestaan om een vrachtauto of kampeerauto te besturen met een maximaal toelaatbare massa tot 4.250 kg. Voorheen was dit 750 kg minder. Ook een tachograaf is geen vereiste bij een elektrische bedrijfswagen tussen de 1.501 en 4.250 kg, mits het voertuig binnen 100 kilometer van het vestigingsadres is.

Voorwaarden

Met een zwaardere camper en het B-rijbewijs mag je wel verder van huis. Toch zijn er een aantal belangrijke voorwaarden om rekening mee te houden.

Allereerst mag jouw camper of bedrijfswagen niet enkel op benzine of diesel rijden. Alle andere aandrijflijnen komen wel in aanmerking voor de uitzonderingsregel: elektrisch, waterstof, aardgassen en alle hybrides.

Daarbij is het belangrijk om te weten dat deze nieuwe regel enkel geldt voor bestuurders die langer dan twee jaar in bezit zijn van een rijbewijs. Ook mag er achter het zwaardere voertuig geen aanhanger bevestigd zijn en is bij een reis naar het buitenland belangrijk om de lokale regelgeving te checken. Vaak mag je buiten Nederland geen camper of bedrijfsvoertuig tot 4.250 kg rijden met het B-rijbewijs. Blijf je onder de 3.500 kg aan maximaal toelaatbare massa, eventueel met aanhanger, dan kun je gerust Europa doorreizen.