Deze occasion in de Golf-klasse is een cliché, omdat clichés kloppen

Door de grote vraag is een Volkswagen Golf als occasion naar verhouding duur. Misschien bieden deze slimme alternatieven voor twintig mille wel een betere keuze. Wordt het een van die twee? Of toch de Golf?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion in Golf-klasse voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een hatchback in het C-segment. We pakken de oude vertrouwde Volkswagen Golf en twee alternatieven. We begonnen met de Ford Focus en pakten daarna de Toyota Corolla. Nu gaan we kijken of het toch de oude vertrouwde Golf moet worden.

Volkswagen Golf (2020 – 2024)

Het is knap dat de Golf intussen aan zijn achtste generatie bezig is. Hij is door al die jaren geëvolueerd, maar steeds herkenbaar is gebleven. Dat verklaart een deel van het aanhoudende succes: je weet wat je koopt!

De Golf is een heerlijke gebruiksauto, met een verfijnd onderstel en daardoor een mooi comfortniveau. Hij stuurt en schakelt lekker en de standaard voorstoelen zitten erg goed. De bagageruimte is met 381 liter de grootste van de drie. De bediening stelt je niet voor raadsels, zeker niet voor wie een eerdere Golf gewend is.

Er is natuurlijk een enorm groot aanbod Golf-occasions. Een voorbeeld is de 1,5 TSI ‘Life Business’ (2020, 102.000 km) voor € 19.950 bij de Volkswagen-dealer in Zeist.

Let hierop bij deze occasion

Bij de 1,5 TSI kan de turboslang weleens met een doffe knal losschieten. Opnieuw goed vastzetten is voldoende. Het centrale display kan bij uitval eenvoudig gereset worden.

Als de tank te ver leeg wordt gereden, kan de hogedruk-brandstofpomp in de tank niet meer werken. Enkele liters brandstof lost dit in de regel al op.

Een Golf die veel korte stukjes rijdt, kan last krijgen van een verstopt roetfilter (óók bij een benzinemotor!). Als bij de melding op het dashboard direct een flinke afstand wordt gereden, lost het probleem zich vanzelf op.