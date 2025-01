Deel dit: Share App Mail Tweet

Chrysler zet elektrische cross-over in de ijskast. Is dit het einde?

Chrysler was ooit een van de grote Amerikaanse drie, maar is afgegleden naar een merk in de marge, met nog slechts één model in zijn leveringsprogramma. En een tweede komt er voorlopig ook niet, aangezien Chrysler net de ontwikkeling ervan in de ijskast heeft gezet.

Voor wie ons op een fout denkt te betrappen: ja, er staan twee modellen op de Amerikaanse website van Chrysler, maar die zijn precies hetzelfde. De Voyager is namelijk gewoon een minder compleet uitgeruste Pacifica. Beide modellen zijn in de basis dan ook al negen jaar oud.

Voorlopig geen elektrische cross-over

En daar moet Chrysler het voorlopig mee doen, want de ontwikkeling van toekomstige modellen is per direct stilgelegd. Er werd gewerkt aan een elektrische cross-over (codenaam: C6X), maar die staat nu op pauze, zo blijkt uit een e-mail van Chrysler aan zijn toeleveranciers.

De cross-over zou eerst dit jaar al op de markt komen en werd later uitgesteld naar 2026. Wanneer het model nu wordt gelanceerd (als dat al gebeurt), is onduidelijk. Volgens Chrysler is de auto niet definitief afgeschoten.

Chrysler is bang voor de marktsituatie

“We willen de marktsituatie beter bekijken”, aldus een woordvoerder, “en duidelijker krijgen wat de klant wil en nodig heeft.” Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de wereldwijde EV-verkopen minder hard groeien dan verwacht.

Pacifica houdt het merk boven water

Chrysler heeft geluk dat de Pacifica best populair is in de VS, anders zou het merk al zijn omgevallen. In 2024 verkocht het 7 procent minder auto’s dan in het jaar ervoor. Van de 124.683 registraties waren er 107.356 een Pacifica. De rest komt op het conto van de Voyager en van de oude 300’s die dealers nog op voorraad hadden.