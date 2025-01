Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion in de Golf-klasse is megazuinig en gaat niet kapot

Door de grote vraag is een Volkswagen Golf als occasion naar verhouding duur. Misschien bieden deze slimme alternatieven voor twintig mille wel een betere keuze. Wordt het een van die twee? Of toch de Golf?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion in Golf-klasse voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een hatchback in het C-segment. We pakken de oude vertrouwde Volkswagen Golf en twee alternatieven. We begonnen met de Ford Focus. En nu pakken we de Toyota Corolla.

Toyota Corolla (2019 – 2023)

Het overgrote deel van alle Corolla’s is een hybride, met een 1,8 of 2,0 liter benzinemotor. Die zijn beide standaard gekoppeld aan automatische transmissie. Voor het gros van de gebruikers is de 1,8 krachtig genoeg en met die bijzondere techniek rijdt een Corolla met gemak 1 op 20.

Het is even wennen, maar daarna is vooral het bedieningsgemak een heel sterk punt van zo’n hybride. De Corolla is ruim, stil en voldoende comfortabel. De bagageruimte is met 361 liter iets kleiner dan de andere twee. De voorstoelen zijn wat ‘vlak’, verder valt juist de keurige, degelijke afwerking van het interieur op.

Bij een autobedrijf in Breda vinden we een zwarte 1,8 Hybrid ‘Business’ (2021, 65.000 km) voor € 19.995.

Let hier op bij deze occasion

De Corolla maakt de ijzersterke reputatie van Toyota weer helemaal waar. Een losse stekker aan de hybride-accu is natuurlijk een kwestie van vastzetten, maar het legt de auto wel volledig stil.

Voor de bestuurder is het wel belangrijk de benzinetank nooit helemaal leeg te rijden. Opnieuw benzine in de lege tank is niet voldoende, er is een elektronische reset nodig. Verder is de Corolla onverstoorbaar betrouwbaar.