Chinees? Welnee, de betaalbaarste Polestar komt gewoon uit Europa

Het is lastig om daadwerkelijk een land te hangen aan een auto of automerk. Auto’s zijn internationaal ontwikkelde, ontworpen en geassembleerde producten. Toch durven we deze nieuwe Polestar 7 een Europeaan te noemen.

Polestar is onderdeel van het grote Chinese Geely-concern, maar het is niet volledig Chinees te noemen. Het bouwt immers ook auto’s in de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

Polestar gaat in Europa auto’s bouwen

Nu wil Polestar echter ook auto’s in Europa gaan produceren. De 7 zou het eerste model zijn. Dat is geen toeval, want dit model moet de betaalbaarste uit de line-up worden. En dan is het wel zo handig dat Chinese importheffingen omzeilt kunnen worden. Mogelijk worden de Volvo-fabrieken gebruikt in België, Zweden of Slowakije.

Waar de Europese Polestar 7’s het levenslicht gaan zien, is nog onduidelijk. Ook over de auto zelf communiceert het merk nog maar weinig. We weten enkel dat het een compacte SUV is. Oh ja, en natuurlijk wordt in de aankondiging zeven keer het woord ‘premium’ gebruikt.

Naar verwachting gaan we de Polestar 7 pas in 2027 zien en vervangt deze de 2.