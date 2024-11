Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze degelijke Japanse occasion is nu betaalbaar

De stap naar een elektrische auto is voor veel particuliere automobilisten nog een brug te ver. De vraag naar hybride-modellen, die je kunt zien als een tussenstap, neemt wel enorm toe. Maar ja, je wilt geen grote SUV, gewoon een hatchback en je budget is 12.500 euro.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Hybride-occasion voor 12.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar hybride-occasions voor een maximumprijs van 12.500 euro. Vind je de Toyota Auris Hybrid niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en donderdag.

Toyota Auris Hybrid (2013 – 2019)

De hybridetechniek is niet door Toyota úitgevonden, maar het merk heeft dit wel als eerste op grote schaal toegepast. Naast de opvallende Prius kwam de technisch identieke Auris, een heel ingetogen hatchback òf stationcar, al is het model er ook als ‘non-hybrid’. De hybride-versie rijdt uitgesproken gemakkelijk, mede door de verfijnde automaat en in normaal verkeer haal je zonder erop te letten zo maar 1 op 20 of nog iets zuiniger.

De ruimte achter in de hatchback is net groot genoeg voor volwassenen, de bagageruimte is met 360 liter niet overdadig. Deze Toyota is best goed verkocht, er is volop aanbod. De witte ‘Aspiration’ (2014, 133.000 km) voor 12.499 euro bij een autobedrijf in Ridderkerk is een goed voorbeeld.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij de Auris (en de Prius!) komt het voor dat de stekker aan het hybride-accupakket losschiet. Dat is natuurlijk een kwestie van vastzetten en dus echt een kleinigheid. Het komt ook voor dat de auto niet start, omdat de remlichten niet werken. Dat is eigenlijk een veiligheidsvoorziening.

De zekering van de remlichten kan eruit liggen, dus daar kan een nieuwe in, maar waarom is die geklapt? Zorg er ook voor dat de tank nooit helemáál leeg raakt, want dan is de Auris niet zomaar opnieuw te starten.