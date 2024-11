Deel dit: Share App Mail Tweet

Ultieme grijs kenteken-beuker: Ford F-150 met supercharged V8

Autovisie is altijd op zoek naar occasion voor de liefhebber. Ditmaal vinden we een snelle Ford F-150 met supercharged V8 voor een specifieke doelgroep: de grijs kenteken-rijders.

Grijs kenteken, hoe zat dat ook alweer? Het kenteken is gewoon geel, maar de letter-cijfercombinatie begint met een V. Dit betekent dat het voertuig zakelijk gebruikt wordt voor een onderneming. Meestal hebben bestelwagens een grijs kenteken, maar het kan ook op ruime personenauto’s worden toegepast als de laadruimte minimaal 125 x 98 x 20 centimeter groot is. Ook moeten de zijruiten vervangen zijn door ondoorzichtig vormvast materiaal.

Ford F-150 met supercharger

Bij deze Ford F-150 op grijs kenteken hoeft dat niet. De occasion is namelijk een pick-up met altijd een dichte laadbak die groot genoeg is.

(Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24)

(Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24)

Deze Ford F-150 is niet zomaar een pick-up. In de neus ligt namelijk de 5,0-liter V8 die met behulp van een flinke supercharger tot wel 777 pk levert. Wat verder opvalt, is dat de Ford geen LPG-tank heeft. Veelal zijn dit soort dikke Amerikanen om hun hoge brandstofverbruik uitgerust met een LPG-installatie.

Niet alleen de motor van de occasion is flink onder handen genomen. Zo zit achter de 22-inch wielen flinke remmerij van Wilwood. Dat is maar goed ook. Een 1.900 kilogram zwaar apparaat met zoveel vermogen heeft wel wat remkracht nodig.

De prijs van de occasion op grijs kenteken

De Ford F-150 staat als occasion te koop in het Friese Franeker met een prijskaartje van 67.750 euro. De grijs kenteken-beuker komt uit 2021 en heeft net geen 37.000 kilometer op de teller staan.

