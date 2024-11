Deel dit: Share App Mail Tweet

Aquaplaning: Wat is het en hoe kan je het voorkomen?

Het fenomeen aquaplaning komt voor bij extreme regenbuien of grote plassen water op het wegdek. Doordat het wegdek de grote hoeveelheid water niet in een keer kan afvoeren, blijft er een plas op het wegdek staan. Dit kan ervoor zorgen dat je auto plotseling onbestuurbaar wordt.

Aquaplaning is dus een gevaarlijk verschijnsel dat te allen tijde voorkomen moet worden. Maar hoe doe je dat? En wat moet je doen als je auto ineens onbestuurbaar wordt?

Waardoor komt het?

Door met enige snelheid door deze waterlaag heen te rijden kunnen alle banden het contact met het asfalt verliezen en begint de auto te drijven. Als gevolg hiervan hebben de banden totaal geen grip meer en glijdt de auto over de waterlaag. Dit wordt ook wel hydrodynamische smering genoemd. Remmen gaat niet meer en de auto wordt onbestuurbaar. Hierdoor schiet de auto rechtdoor of breekt de achterkant uit.

Voorkomen van aquaplaning

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op aquaplaning. Snelheid is hiervan een van de belangrijkste. De kans op aquaplaning is bij hogere snelheden veel groter. Matig daarom altijd je snelheid bij hevige regenbuien. Met brede banden onder je auto loop je een groter risico op aquaplaning dan bij smallere banden. Brede banden hebben namelijk een veel groter oppervlak.

Door te rijden met banden met een goed profiel en de juiste bandenspanning voorkom je dat je controle over het stuur verliest. Dit omdat de band dan grip heeft en voldoende water af kan voeren. Let dus op dat je banden aan de wettelijke minimale profieldiepte voldoen.

Wat als er toch aquaplaning optreedt?

Als er tijdens jouw autorit toch aquaplaning optreedt, zijn er een aantal dingen die je wel en niet moet doen. In geval van onderstuur (glijden over voorwielen): laat je gas los en draai niet aan het stuur maar houd deze zo recht mogelijk. Vertraag de auto tot de auto weer grip heeft. Trap daarbij niet ineens op de rem, maar probeer de auto rustig te corrigeren. In geval van overstuur (uitbreken achterkant): laat je langzaam gas los, stuur beheerst in de tegenovergestelde richting tot dat de banden weer grip krijgen op het wegdek en verminder vaart.

Verschil in wegdek

Hoeveel water er op het wegdek blijft staan, hangt af van het materiaal van het wegdek. In Nederland heeft het wegdek op meer dan tachtig procent van de wegen een laagje ZOAB (zeer open asfalt beton). Deze structuur is in staat om water snel af te voeren waardoor er minder water op het wegdek blijft staan.

In het buitenland wordt minder gebruikt gemaakt van ZOAB. Daarom is de kans op aquaplaning daar groter. Kijk altijd ver voor je uit en anticipeer op grote plassen. Doordat zware voertuigen vaak op de rechter rijstrook rijden is hier sprake van veel spoorvorming en is de kans op aquaplaning groter. Schakel ook de cruisecontrol uit in slechte weersomstandigheden. Het gebruik van cruisecontrol kan de reactietijd nadelig beïnvloeden waardoor je minder snel kan anticiperen op aquaplaning.