Deze zuinige hybride is nu een betaalbare occasion

De stap naar een elektrische auto is voor veel particuliere automobilisten nog een brug te ver. De vraag naar hybride-modellen, die je kunt zien als een tussenstap, neemt wel enorm toe. Maar ja, je wilt geen grote SUV, gewoon een hatchback en je budget is 12.500 euro.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Hybride-occasion voor 12.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar hybride-occasions voor een maximumprijs van 12.500 euro. Vind je de Hyundai Ioniq Hybrid niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en zaterdag.

Hyundai Ioniq Hybrid (2016 – 2019)

De Ioniq was er als eerste met drie opties: hybride, plug-in hybride of volledig elektrisch. We kiezen hier bewust de hybride. Dat is een heerlijk moderne auto, met een groot bedieningsgemak door de standaard automaat. Bij normaal gebruik rijdt de hybride moeiteloos 1 op 20, maar iets zuiniger kan ook. Het is een opvallend gestroomlijnde verschijning.

Over smaak gaan we het niet hebben, maar in een goeie kleur is dit een auto die best opvalt. De instap achterin is door de lage daklijn niet ideaal, maar als gezinsauto is de bagageruimte van liefst 550 liter soms wel een uitkomst. Bij een autobedrijf in Lelystad staat een heel complete witte ‘First Edition’ (2016, 169.000 km) voor 12.449 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De Ioniq is in al zijn versies zeer betrouwbaar, er zijn gewoon geen euvels bekend die wel eens voorkomen. Als het een vroeg exemplaar betreft (2016, dus), dan is het voor aankoop wel goed om even te checken of de auto twee modificaties heeft gekregen via een terugroepactie van de fabriek.

Eentje heeft betrekking op het hoogspanningsrelais, de andere op de automaat. Als de auto normaal, vanaf nieuw, bij de dealer is onderhouden, dan kan dit ook gewoon niet missen. Steengoeie auto’s!

