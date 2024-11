Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de nieuwe Volkswagen Tayron in Nederland

Volkswagen Nederland maakt de prijs van de Tayron bekend. De versie die je het beste kunt hebben, heeft het minste vermogen, maar is wel het duurst.

Hoewel de Tayron een zevenzitter is, komt hij niet altijd met zeven zitplaatsen. De derde zitrij is enkel voorbehouden aan de mild hybride. Dit omdat bij de plug-in hybride de ruimte gebruikt moet worden voor een accupakket.

Hoewel een plug-in hybride duurder is om te produceren en de netto catalogusprijs dus ook hoger is, betaal je uiteindelijk toch meer voor de mild hybrid. Dit heeft alles te maken met bpm. De plug-in is duurder maar stoot op papier minder uit, de mild hybride is goedkoper maar in theorie vervuilender.

Hierdoor is de zevenzitter vanaf 57.490 euro te bestellen. Je krijgt dan een 1,5-liter viercilinder die samen met een starter/generator 150 pk levert. Welke Volkswagen Tayron je ook kiest, hij heeft altijd een automaat.

Aandrijflijn Vermogen Transmissie Elektrische actieradius Uitvoering Vanafprijs in euro’s 1.5 eTSI (mild-hybrid) 150 pk DSG-7 automaat N.v.t. Life Edition € 57.490,00 1.5 eTSI (mild-hybrid) 150 pk DSG-7 automaat N.v.t. R-Line Edition € 62.490,00 1.5 eHybrid (plug-in hybride) 204 pk DSG-7 automaat 126 kilometer Life Edition € 52.490,00 1.5 eHybrid (plug-in hybride) 204 pk DSG-7 automaat 116 kilometer R-Line Edition € 57.490,00 1.5 eHybrid (plug-in hybride) 272 pk DSG-7 automaat 117 kilometer R-Line Edition € 59.490,00

De Volkswagen Tayron met de plug-in hybride aandrijflijn is in Nederland dus goedkoper. Je kunt hem al bestellen vanaf 52.490 euro. Voor dat geld krijg je een 204 pk-aandrijflijn waar je ook nog eens 126 kilometer volledig elektrisch mee kunt rijden. Let wel, deze heeft dus geen derde zitrij en minder bagageruimte.

Alles over de Volkswagen Tayron

Wil je alles weten van de Volkswagen Tayron? In onderstaande video laten we je alle details van de zevenzitter zien.