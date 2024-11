Deel dit: Share App Mail Tweet

Monaco behoudt Formule 1-race zeker tot en met 2031

De Formule 1 blijft in ieder geval tot en met 2031 in Monaco. De organisatie van de hoogste raceklasse heeft het na volgend jaar aflopende contract met het prinsdom met zes jaar verlengd, maakte de organisatie bekend op haar website. In 2025 is het 75 jaar geleden dat de eerste GP van Monaco werd georganiseerd.

Daarmee was het prinsdom al onderdeel van het eerste Formule 1-seizoen. Monaco, waar wordt geracet in de smalle straten van Monte Carlo, heeft sinds 1955 een vaste plek op de kalender.

Max Verstappen won de race in zijn woonplaats vorig jaar en in 2021. Dit seizoen schreef de Monegask Charles Leclerc voor het eerst de GP voor eigen publiek op zijn naam.

Voorspelbaar

Er waren de afgelopen jaren regelmatig geruchten over de toekomst van de race in Monaco. Inhalen is er moeilijk, waardoor de GP’s regelmatig voorspelbaar verlopen. Ook zou de Formule 1 meer geld van de organisatoren hebben geëist, omdat de GP’s van bijvoorbeeld Saudi-Arabië en Bahrein een grotere eigen bijdrage leveren.

Formule 1-baas Stefano Domenicali zegt blij te zijn met de verlenging van het contract. “De straten van Monte Carlo zijn uniek en een beroemd onderdeel van de Formule 1. De GP van Monaco blijft een race waar alle coureurs van dromen deze te winnen”, stelt de Italiaan in een verklaring.

De GP van Monaco is volgend jaar van 23 tot en met 25 mei, in de jaren erna steeds in het eerste volledige weekend van juni.

