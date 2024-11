Deel dit: Share App Mail Tweet

Mobiele flitspalen zijn geldmachines: deze 10 beboeten het vaakst

Mobiele flitspalen blijken werkelijke geldmachines voor de Nederlandse overheid. In de eerste acht maanden van dit jaar werden meer dan 500.000 bestuurders op de bon geslingerd door een flexibele flitspaal. Hierdoor zijn nu al meer verkeersboetes uitgeschreven dan in geheel vorig jaar.

Vergelijkingssite Independer deed onderzoek naar de nieuwe vorm van flitsen en komt tot de conclusie dat flexibele flitspalen gemiddeld twee keer zo effectief zijn als traditionele.

Mobiele flitspalen zorgen voor veel mee boetes

Mobiele flitspalen zorgden ervoor dat er in de eerste acht maanden van 2024 al 11,7 procent meer overtredingen werden vastgelegd dan geheel vorig jaar. Vorig jaar werd er al een gigabedrag aan bekeuringen binnengehaald, dat zal dit jaar dus nog meer zijn. Het aantal flexibele flitspalen nam dan ook flink toe, van 62 in heel 2023 naar 110 in 2024 (tot augustus).

In Nederland spant er één mobiele flitspaal de kroon. Deze geldmachine haalde bijna vijf keer het aantal boetes binnen van de nummer twee. De paal staat in Rotterdam langs de A16. Er zijn tot augustus hier al meer dan 100.000 boetes gereden.

Locatie mobiele flitspaal Aantal Boetes Rotterdam, A16 (t.h.v. hectometerpaal 15,7) 100.025 Voorst, A1 (t.h.v. hectometerpaal 94,7) 20.850 Voorst, A1 (t.h.v. hectometerpaal 90,1) 20.549 Diemen, Diemerpolderweg (t.h.v lichtmast 2487-908 R27) 18.057 Purmerend, A7 (t.h.v. Purmerend) 17.823 Eindhoven, Geldropseweg (t.h.v. lichtmast 262) 17.685 Nissewaard, Heemraadlaan (t.h.v. lichtmast 90) 16.921 Amsterdam, Meibergdreef (t.h.v. afslag paasheuvelweg) 13.611 Rotterdam, Molenvliet (t.h.v. tramhalte smeetslandsedijk) 13.117 Pijnacker-Nootdorp, Molenaar Blonkweg (t.h.v. kruising Keizerskroon) 12.377

Flexibele flitsers worden sinds 2022 door het Openbaar Ministerie (OM) ingezet om hardrijders te beboeten. De mobiele flitspalen wisselen regelmatig van locatie waardoor ze een stuk effectiever zijn dan vaste flitsers.