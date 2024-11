Deel dit: Share App Mail Tweet

Enzo Ferrari-occasion nu te koop in Nederland en dit kost hij

Soms kom je op autoverkoopsites extreem unieke occasions tegen. Zo vonden we vandaag een Enzo Ferrari die in Nederland wordt aangeboden.

Is het geen Ferrari Enzo? Nee, officieel draagt het model dezelfde naam als de oprichter van het merk. Echter, veelal wordt hij de Ferrari Enzo genoemd omdat dat veel logischer is.

Enzo Ferrari in Nederland

Hoe je hem ook noemt, uniek is-ie altijd. Er zijn er slechts 498 gebouwd waarvan er 6 in Nederland op kenteken staan. Eén van die exemplaren kun je dus nu als occasion kopen. Overigens was het plan van Ferrari om er maar 349 te bouwen.

Naast de beperkte oplage en het feit dat deze auto een eerbetoon is aan de oprichter, zijn er meer redenen waarom de Enzo Ferrari zo bijzonder is. Om te beginnen ligt er een atmosferische 6,0-liter V12 achter de stoelen die goed is voor 651 pk. Het vermogen wordt middels een gerobotiseerde handbak naar het achterdifferentieel gestuurd. Alle pk’s komen dus op de achterwielen terecht.

Daarbij heeft de auto een rijklare massa van 1.480 kg. Dit komt mede door het gebruik van een koolstofvezel carrosserie.

(Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24)

(Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24)

Naast de harde cijfers is het een bloedmooi Italiaans raspaard. De auto behoort tot de Big 5 van Ferrari, de beste auto’s die het merk geproduceerd heeft.

De occasion

Dat alles zorgt ervoor dat de Enzo Ferrari een krankzinnige waarde heeft. Voor de occasion die in Nederland te koop staat wordt net geen 4,6 miljoen euro gevraagd.

(Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24)

(Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24)

Het exemplaar komt uit 2004 en heeft sindsdien 17.220 kilometer gereden. De auto is uitgevoerd in de beste kleur voor de Enzo: Rosso Corsa.

De Enzo Ferrari

Wil je alles weten van de Enzo Ferrari? In onderstaande video vertelt Sjoerd van Bilsen je alle details.

