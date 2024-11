Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Duitse hybride is nu als occasion betaalbaar

De stap naar een elektrische auto is voor veel particuliere automobilisten nog een brug te ver. De vraag naar hybride-modellen, die je kunt zien als een tussenstap, neemt wel enorm toe. Maar ja, je wilt geen grote SUV, gewoon een hatchback en je budget is 12.500 euro.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Hybride-occasion voor 12.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar hybride-occasions voor een maximumprijs van 12.500 euro. Vind je de Audi A3 e-tron PHEV niets? Bekijk dan de occasions van donderdag en zaterdag.

Audi A3 e-tron PHEV (2014 – 2016)

Audi was er relatief vroeg bij met deze plug-in hybride (PHEV), maar wel alleen als Sportback, oftewel hatchback. Het goede hiervan is uiteraard dat je door consequent opladen bijvoorbeeld in woon-werkverkeer en op korte stukjes helemaal geen benzine verbruikt. Als de batterij is uitgeput, dan rijdt de A3 nog steeds als hybride en scoort dan alsnog rond de 1 op 18.

De Audi A3 is knap hard geveerd, maar biedt volop ruimte aan vier volwassenen en met 365 liter is de bagageruimte normaal voor zo’n auto. De S-tronic automaat werkt heel fijn. Het aanbod PHEV’s is niet zo groot, hij is ook maar kort geleverd. Bij een specialist in Haastrecht staat een witte (2015, 195.000 km) voor 12.500 euro.

Hier moet je op letten bij de Audi A3 e-tron PHEV

De TSi- en TFSi-motoren verbruiken relatief veel olie, dus hou het oliepeil in de gaten! De gasklep van benzinemotoren gaat wel eens defect, daarvoor bestaat een noodreparatie. De S-Tronic automaat kan elektronisch ontregeld raken, dat is te resetten, maar als de zekering van de automaat eruit klapt, kan dat tot een kostbare bakrevisie leiden.

Het laadsnoer van een plug-in hybride kan vast blijven zitten, daarvoor bestaat een noodprocedure. Lastiger is dat het snoer wel loskomt, maar de techniek ‘denkt’ dat die er nog in zit. Afslepen en in de garage resetten is dan de enige oplossing. Wil je alles van een Audi A3-occasion? Bekijk hier de koopwijzer.

