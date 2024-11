Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijna helft klusjesmannen kan vanaf 2025 binnenstad niet meer in

Vanaf 1 januari 2025 gaan in verschillende Nederlandse steden zero-emissiezones gelden. Vrachtauto’s en bestelbusjes met verbrandingsmotor zijn dan niet meer welkom. Dat zal grote gevolgen hebben voor kleine ondernemers.

Dat blijkt uit onderzoek van dienstverleningplatform Trustoo. Een data-analyse onder bijna 600 lokale ondernemers laat zien dat maar liefst 42 procent van alle Nederlandse klusjesmannen vanaf komend jaar niet meer kunnen werken in de ongeveer dertig binnensteden waar dan een zero-emissiezone geldt.

Nog niet klaar voor zero-emissiezones

Gemeenten moeten minimaal vier jaar van te voren aangeven hoe een emissievrije zone eruit komt te zien. Hoewel dit ondernemers enige tijd zou moeten bieden om zich voor te bereiden, blijkt dit voor velen niet genoeg. In verschillende grote gemeenten gaat vanaf begin volgend jaar een zero-emissieregeling van kracht, maar volgens Trustoo denkt zeker twee derde van de lokale ondernemers daar pas over minstens drie jaar klaar voor te zijn.

Dit is niet alleen nadelig voor de ondernemers die hierdoor minder opdrachten kunnen aannemen, maar ook voor de consument. “Wanneer het aanbod daalt, stijgen de prijzen”, zegt Lars Freriks, mede-oprichter van Trustoo. “De consument gaat hier uiteindelijk de prijs voor bepalen, dat kan niet anders.”

Overgangsregeling

Van de kleine groep die nu aan al wel aan de zero-emissieregels voldoen, heeft slechts een vijfde een volledig elektrisch voertuig. De rest heeft vooral ingezet op de overgangsregeling waarmee recent aangeschafte brandstofvoertuigen nog iets langer uitgezonderd worden van de harde beperkende regels.

“Het lijkt erop dat een groot gedeelte van de lokale dienstverleners in de afgelopen maanden vooral heeft geïnvesteerd in maatregelen om aan de overgangsregeling te voldoen. Ondanks dat je nu een tijdje vooruit kunt, is het op de lange termijn geen winnende strategie”, aldus Freriks.

Elektrische bestelbus of vrachtwagen te duur

Slechts enkele ondernemers zijn van plan op korte termijn een elektrische bestelbus of vrachtwagen te kopen. Dat het er zo weinig zijn is niet gek. Nieuwe, elektrische bestelbusjes kosten minstens dertig mille en hebben een WLTP-bereik van zo’n 300 kilometer (en deze supersportieve EV-bus is zelfs nog veel duurder). Tja, dat is even wat anders dan een spotgoedkoop dieselbusje met megabereik.