Vet! Amerikaanse politie rijdt voortaan in deze dikke EV

Dat Trump weer gekozen is als president, betekent nog niet dat héél Amerika conservatief is. Kijk maar naar de politie van Californië. Het korps gaat binnenkort boeven vangen met een elektrische Lucid Air.

Nou ja, Lucid Air? De EV is al omgedoopt tot Lucid Pursuit. Lekker Amerikaans. Maar goed, niet geheel onterecht, want dit is zeker niet je alledaagse Air.

Van Lucid Air tot Lucid Pursuit

Naast de typische politie-livery, is de Lucid Air ook voorzien van een flinke bullbar, zwaailichten, een sirene en staalvelgen. Dat laatste zal de actieradius niet ten goede komen. Gelukkig heeft de EV een waanzinnige range om mee te beginnen, dus dan mogen de wielen er wel enkele kilometers van afsnoepen.

De EV is bestemd voor de California Highway Patrol. Helaas wordt er verder maar weinig informatie losgelaten over de nieuwste aanwinst van de Amerikaanse politievloot. We weten niet eens om welke uitvoering het gaat. De Lucid Air komt in een aantal verschillende smaken.

Tussen de 442 pk en 1.251 pk in Amerikaanse politie-EV

De Pure-uitvoering vormt als 442 pk sterke achterwielaandrijver het instapmodel. In Nederland pik je hem op vanaf 88.000 euro. Met een WLTP-bereik van 747 kilometer is dit de versie met de grootste actieradius. Een trede hoger vind je de Lucid Air Touring. Deze heeft al 628 pk en hebben wij vorig jaar grondig getest.

De GT-uitvoering is met 831 pk nog sterker, maar het absolute topmodel luister naar de naam Sapphire. Maar daar zal de Amerikaanse politie niet in rondrijden. Niet alleen omdat 1.251 pk wat overdreven is, maar ook omdat de Amerikaanse belastingbetaler het vermoedelijk niet zal appreciëren dat agenten in een EV van een kwart miljoen rondrijden.