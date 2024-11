Deel dit: Share App Mail Tweet

F1-team Alpine gaat vanaf 2026 rijden met Mercedes-motoren

Het Formule 1-team Alpine gaat vanaf 2026 gebruikmaken van motoren van Mercedes. De samenwerking met de Duitse fabrikant loopt in ieder geval tot en met 2030, meldde de renstal.

Het Franse team maakte anderhalve maand geleden bekend dat autofabrikant Renault vanaf 2026 stopt met de productie van Formule 1-motoren, waardoor Alpine op zoek moest naar een andere leverancier.

Alpine gaat in 2026 ook een versnellingsbak van Mercedes afnemen, maar volgens berichten wil Alpine vanaf 2027 een eigen versnellingsbak gaan gebruiken.

Nieuwe regels

In seizoen 2026 gaan er nieuwe regels in over de motoren in de Formule 1, waarbij meer nadruk komt te liggen op de accu en het gebruik van 100 procent duurzame brandstoffen.

Alpine verraste in een moeizaam seizoen door bij de Grote Prijs van Brazilië ruim een week geleden als tweede en derde te eindigen met de coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly. Ocon verlaat het team volgend seizoen. In zijn plaats gaat de Australiër Jack Doohan rijden.

ANP