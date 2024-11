Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlanders zien af van ‘dure’ kampioensrace Verstappen in Vegas

Op oranje tribunes hoeft Formule 1-coureur Max Verstappen niet te rekenen tijdens zijn mogelijke kampioensrace op 24 november in Las Vegas. Maar weinig Nederlanders zijn bereid op het laatste moment de dure reis nog te maken, blijkt uit een rondgang langs ticketverkopers en reisaanbieders.

Met Verstappens overwinning in Brazilië begin deze maand werd duidelijk dat de Nederlander al tijdens de komende race in Las Vegas voor de vierde keer wereldkampioen kan worden. Dat gebeurt in ieder geval als de Red Bull-coureur voor de Brit Lando Norris eindigt. Lang zag het er juist naar uit dat de strijd pas in de laatste twee races van het jaar zou worden beslist.

Meerdere reisbureaus merkten daardoor de afgelopen maanden een grotere vraag naar die laatste twee races in Qatar en Abu Dhabi, maar rond ‘Vegas’ bleef het stil. Bij veel aanbieders is dat nu nog steeds zo, op Grand Prix Ticketshop na. Sinds de overwinning van Verstappen in Brazilië is het aantal verkopen bijna verdubbeld, van 110 naar 215. Dat is nog steeds iets minder dan de 290 van vorig jaar, maar toen was de race voor het eerst in de gokstad. Dat zorgt volgens de ticketverkoper altijd voor meer geïnteresseerden.

Dure tickets

Partijen als GP Travel en Premium Sports Travel merken geen grotere vraag door de gestegen kansen op een wereldtitel voor Verstappen in Las Vegas.

Mede-eigenaar Martijn Stroet van Premium Sports Travel denkt dat de lage animo komt door de prijs van de tickets. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld Grand Prix Tours, Race Experience en GPTicket de reis niet aanbieden.

Kort dag

Alleen een weekendkaart voor toegang tot het circuit begon al op zo’n 1800 euro. Volgens salesmanager Daniel de Roover van Grand Prix Ticketshop merken de organisatoren van de race inmiddels dat de dure kaartjes fans dwarszitten, waardoor er nu ook kortingen en gratis upgrades worden aangeboden. Maar ook hotelovernachtingen en vliegtickets zijn over het algemeen duurder dan bij andere races.

Ook kan volgens GP Travel-directeur Pieter Kroon meespelen dat fans binnen enkele weken moesten beslissen en dat dat voor zo’n verre reis kort dag is. Voor de Verenigde Staten is bijvoorbeeld ook een ESTA-document nodig, wat tijd kost om aan te vragen.

ANP