Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare, onopvallende Italiaanse occasion is heel zeldzaam

Lijkt een beetje op een Range Rover, nietwaar? En heeft ook wel wat Fiat-trekjes? Maar het is een SUV uit 1987 waarvan waarschijnlijk maar weinig mensen hebben gehoord: de Italiaanse Rayton-Fissore Magnum.

Dat-ie stijlelementen heeft van de Range Rover is niet toevallig. Naar verluidt was de Rayton-Fissore echt bedoeld als antwoord op de bekende Britse luxe-SUV. Hij verscheen rijkelijk laat, pas in 1985, en was op z’n zachtst gezegd geen succes. Van de Magnum zijn er slechts zo’n 4.800 gebouwd.

Op basis van een Iveco

Het merk Rayton-Fissore vindt zijn oorsprong in Carrozzeria Fissore, een Italiaanse carrosseriebouwer. De Magnum is onderhuids verwant aan een militair voertuig van Iveco, de VM 90, en heeft ook componenten van de Turbodaily-bestelbus.

In Amerika met V8

In tegenstelling tot de Range Rover is de Magnum niet leverbaar geweest met een V8. Hij was er met een Volumex-viercilinder van Fiat en Lancia, een 2,5-liter V6 van Alfa Romeo en een viercilinder turbodiesel. In Noord-Amerika werd de Magnum verkocht als Laforza. Die variant had wél een achtcilinder.

Er zijn zo’n 1.200 exemplaren van de Laforza gemaakt. Hij was er met een 5,0-liter of 5,8-liter Ford-V8 en zelfs met een 6,0-liter LS-blok van General Motors. De laatste Laforza liep in 2003 van de band. Met de Magnum was Rayton-Fissore al vijf jaar eerder gestopt.

Maserati-achtige cabine

Het interieur van beide modellen doet een beetje denken aan dat van Maserati’s uit die tijd, met veel hout, veel leer en een ietwat twijfelachtige afwerking.

Eén occasion in Nederland

In Nederland staat op dit moment één Magnum te koop, in het Groningse Slochteren. Hij heeft een 2,4-liter diesel van VM Motori met 110 pk onder de kap en slechts 106.000 kilometer gelopen. De Rayton-Fissore is een auto die niet iedereen zal waarderen, daarom valt de prijs mee: 12.500 euro.