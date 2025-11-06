Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Ferrari 599 tien keer (!) zoveel kost als normaal

Een gebruikte Ferrari 599 GTB Fiorano koop je in Nederland vanaf 120.000 euro. Dus hoe kan het dat dit exemplaar ongeveer het tienvoudige moet opleveren?

Dat heeft een ontzettend nerdy reden. Want deze 599 GTB Fiorano uit 2012 is de allerlaatste Ferrari met een handgeschakelde versnellingsbak ooit. Althans, tot nu toe… Misschien komt het merk uit Maranello ooit nog eens met een handgeschakelde gelimiteerde editie. Je weet maar nooit.

Ferrari 599 voor bijna 1 miljoen euro

Maar tot die tijd is deze 599 GTB Fiorano dus de laatste der Mohikanen. Want van een handbak worden liefhebbers over het algemeen erg opgewonden. Daarom staan veel te vermogende liefhebbers in de rij om deze Ferrari te kopen.

Hij wordt eind deze week verkocht bij veilinghuis RM Sotheby’s, dat een gesloten online veiling houdt. De verwachte opbrengst is tussen de 850.000 en 965.000 euro, waarbij het uiteindelijke hamerbedrag zomaar nóg hoger kan uitvallen.

Maar dertig handgeschakelde 599’s

Want een handgeschakelde 599 GTB Fiorano is sowieso al zeldzaam. Ter vergelijking: eind jaren negentig hadden alle 550 Maranello’s een handbak, terwijl daarna slechts 246 575M’s en 30 599’s handgeschakeld waren.

Ferrari stond naar verluidt niet stil bij het feit dat deze auto de laatste in zijn soort was, maar de originele eigenaar wel. Daarom is er een plaque in het interieur geplaatst, waarop staat: ‘The final 599 GTB manual’. Er staat nu 6.600 kilometer op de teller.

