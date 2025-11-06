Deel dit: Share App Mail Tweet

Gamechanger? Dit wegdek laadt elektrische auto tijdens het rijden op, kost €2 miljoen per kilometer

Je elektrische auto bijladen terwijl je erin rijdt. Op een heel klein stukje snelweg in Duitsland is dat nu de realiteit. Als deze proef op de A6 bij Amberg positief uitpakt, kan dit innovatieve wegdek de auto-industrie op zijn kop zetten.

Enkele centimeters onder het asfalt zijn koperen spoelen geplaatst. Deze creëren een magnetisch veld en kunnen zo elektrische auto’s die eroverheen rijden draadloos van stroom voorzien, een principe dat bekendstaat als inductieladen. Het werkt eigenlijk hetzelfde als bij veel moderne smartphones, die een vergelijkbare techniek gebruiken.

Duitsland test met wegdek dat EV draadloos kan opladen

Scheur niet direct met je Tesla richting de Duitse om dit in levende lijve te ondervinden, want dan kom je van een koude kermis thuis. Het werkt nu alleen nog bij enkele testauto’s. Je EV heeft immers ook een speciale ontvanger nodig om op deze wijze te kunnen laden. Die zijn nu nog niet verkrijgbaar. Het traject bij Amberg dient nu dus enkel als teststraat voor bepaalde prototypes die deze laadwijze testen. Dit stuk weg is zelfs afgesloten voor regulier verkeer.

Elke spoel onder het asfalt kan tot 25 kW energie leveren, waardoor voertuigen ook bij een snelheid van wel 120 km/h draadloos kunnen laden. Electreon Germany heeft dit wegdek onder leiding van Andreas Wendt ontwikkeld. Hij is specialist op het gebied van inductieladen. Het laadtraject is één kilometer lang en kostte twee miljoen euro. Wendt verwacht dat deze kosten in de toekomst fors omlaag kunnen.

Elektrische auto’s hierdoor betaalbaarder

De impact die deze technologie op de auto-industrie kan hebben, is enorm. Op dit moment worden elektrische auto’s volgehangen met grote, dure en zware accu’s om de berijder een degelijke actieradius te kunnen bieden. De productie van deze accu’s vergt niet alleen veel grondstoffen die niet altijd op even duurzame wijze worden gewonnen, ook krikken de batterijen het voertuiggewicht enorm op.

Door tijdens het rijden draadloos te laden, is er geen noodzaak meer voor een enorme actieradius. Dit betekent dat kleinere accu’s volstaan. De batterijen zouden 50 tot 80 procent kleiner kunnen zijn dan de huidige accu’s. Dat heeft tot gevolg dat elektrische auto’s een stuk betaalbaarder worden, want EV-accu’s zijn zeer kostbaar. Een ander voordeel is dat automobilisten hun tijd nuttiger kunnen besteden dan met wachten bij een laadpaal. Er zijn immers minder laadstops nodig.

Nadeel van inductieladen

Nadelen zijn er ook. Inductieladen, wat bepaalde auto’s (stilstaand) nu al kunnen, is over het algemeen minder efficiënt dan laden via een stekker. Dat betekent dat de laadverliezen groter zijn en er meer energie verloren gaat. Om die verliezen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang recht boven de koperen spoelen te rijden. Er wordt daarom gewerkt aan rijhulpsystemen die de elektrische auto op de optimale positie van dit bijzondere wegdek houdt.