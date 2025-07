Deel dit: Share App Mail Tweet

Decadente Range Rover is inmiddels een betaalbare occasion

De derde generatie Range Rover is alweer 24 jaar oud. Toch kun je met deze luxe-SUV, die je inmiddels voor een habbekrats op de kop tikt als occasion, nog prima voor de dag komen. Dat bewijzen we in bovenstaande Occasion Battle, waarin de Brit het opneemt tegen een Volvo XC90 met V8.

Het voordeel van modellen die gedurende meerdere generaties in grote lijnen hetzelfde blijven ogen, is dat oudjes er nog altijd bijtijds uitzien. Neem de Mini, Porsche 911 en Range Rover. Bij elke generatiewissel moeten we met een vergrootglas speuren naar de uiterlijke wijzigingen.

Luxe occasion voor weinig geld

Wie decadent wil doen in een Range Rover, heeft zodoende aan een occasion van de L322-generatie genoeg om vriend en vijand van je ogenschijnlijke welvaart te overtuigen. Deze auto’s zijn inmiddels relatief goedkoop (in aanschaf), maar bieden wel de nodige luxe zoals luchtvering, stuurverwarming en mooie materialen. Daarnaast is hij dankzij serieuze offroadhardware ook nog eens een meester in het terrein.

Op verkoopsite Gaspedaal.nl begint het aanbod al bij minder dan 5.000 euro, zelfs voor de benzinemodellen. Maar wees op je hoede: deze exemplaren hebben torenhoge kilometerstanden en gaan gepaard met onderhoudskosten waar je boekhouder spontaan van begint te zweten.

Aandachtspunten van de Range Rover L322

Occasions met minder dan 170.000 kilometer op de klok vind je vanaf zo’n vijftien mille, maar ook dan moet je met forse onderhoudskosten rekening houden. Het is aan te raden om te kiezen voor de beste die je je kunt veroorloven. En koop er absoluut geen zonder een sluitende onderhoudshistorie.

Bij de 4,4-liter BMW-V8 komen lekkages voor in het koelsysteem. Een belangrijk aandachtspunt bij de 4.2 van Jaguar is de supercharger, die met een ratelend geluid bij stationair toerental aangeeft dat er iets mis is. Verder is de automaat van de L322 potentieel een probleem. Schakelt hij stroef en verschijnt er een waarschuwingslampje op het dashboard, dan moet je je zorgen maken.

Door de vele elektronica aan boord, worden deze Range Rover-occasions nog weleens geplaagd door elektrische storingen. Heel vervelend. Controleer ook of de niveauregeling van de luchtvering geluidloos werkt. Als de balgen lekken, zakt de ruim 2,4 ton wegende auto langzaam op zijn wielen. Het onderstel en de remmen hebben daarnaast te lijden onder het hoge gewicht van de Range Rover, net als je bankrekening wanneer de Belastingdienst aanklopt voor de wegenbelasting.

Tja, en zo is de toon in dit artikel toch een beetje veranderd. Dat je deze afschrijvingsknaller nu voor een relatief zacht prijsje oppikt, betekent niet dat het nu ook een goedkope auto is. Integendeel. De echte kosten komen pas tevoorschijn ná aanschaf. Oppassen dus.

