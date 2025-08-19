Deel dit: Share App Mail Tweet

Cult-Honda was gewilde tunersauto en is nu nog betaalbaar

De Honda CRX 1.6i VTEC was ooit een dure, gewilde tuningsauto en daardoor zijn er nu nog maar weinig over. Wie goed zoekt, kan nu nog een redelijk betaalbare occasion vinden.

De coupé op basis van de Honda Civic werd in 1983 geïntroduceerd en in 1988 kwam de tweede generatie op de markt, waartoe dit exemplaar behoort. Deze 1.6i VTEC-variant was het topmodel van de CRXreeks en is alleen tussen 1990 tot 1992 geleverd.

Honda CRX 1.6i

In vergelijking met de normale Honda CRX 1.6i heeft hij een aangepast spoilerpakket, 14-inch wielen, een enkele uitlaat, een straffer onderstel en een luxueuzer interieur. Het spektakel komt van de 1.6-viercilinder met Honda’s befaamde Variable valve Timing and lift Electronic Control (VTEC), ofwel variabele kleptiming én variabele lichthoogte. Dit maakt de occasion echt bijzonder.

De inlaat- en uitlaatnokkenas hebben per cilinder drie tuimelaars en drie nokken om de kleppen te bespelen. De zestien kleppen worden pas bediend door de scherpste nokken als de elektronica daar groen licht voor geeft.

De voorwaarden zijn een koelwatertemperatuur van minimaal 60 graden Celsius, een snelheid van minimaal 30 km/h en de motor moet bij vollast meer dan 5300 toeren per minuut draaien. Ligt het gaspedaal niet op de bodem, dan komt het wildste nokkenasprofiel bij 6000 toeren in actie. Hoe dat klinkt, laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in bovenstaande video zien.

De motor

De motor van de Honda-occasion heeft door het VTEC-systeem twee gezichten. Tam en dociel bij lage toerentallen; agressief en fel in de hogere regionen. Hij levert 90 procent van de maximale 144 Nm tussen ‘2’ en ‘8’ in de toerenteller. Van onderuit pakt hij dan ook soepel op om pas bij 5300 toeren per minuut te veranderen.

Je voelt het omschakelpunt op de scherpe nokken niet zo extreem als in de Civic Type R-modellen die later kwamen. Je hoort het vooral. De motor klimt sneller in toeren, wordt alsmaar sterker en hij begint als een racemotor te snerpen tot 8000 toeren per minuut waarbij 150 pk wordt geleverd. De heerlijk mechanisch schakelende vijfbak is goed gespatieerd.

Bij het opschakelen valt de occasion terug op 6000 toeren per minuut en begint de VTECrush opnieuw. Het onderstel is stug, maar niet keihard en vooral communicatief. Het stuurwiel heeft een doods en licht punt rond de middenstand, maar als er meer druk komt te staan op de dubbele draagarmen rondom, dan leeft de Honda helemaal op.

Er ontstaat vanzelf de drang om deze skelter door bochten te gooien. Onderstuur treedt als eerste op doordat het blok vóór de vooras ligt, maar door gas te lossen is een reactie van de achteras uit te lokken.

Occasions

De opzwepende inborst van de Honda CRX 1.6i VTEC zorgde ervoor dat het model populair werd bij jeugdige rijders, die veelal andere spoilers, wielen en uitlaten monteerden. Om de auto’s vervolgens af te raggen of (nog erger) plat te rijden.

Daardoor is een goede en onverprutste Honda CRX heel schaars geworden en kosten nette exemplaren tot wel 32.500 euro. Wie goed zoekt, kan soms nog een minder perfect exemplaar vinden voor zo’n 15.000 euro.