Unieke Spider is als occasion best betaalbaar en goede investering

Ben je op zoek naar een leuke, sportieve occasion die betaalbaar is maar toch zijn waarde vasthoudt. Dan is deze Renault Sport Spider wat voor jou.

Sport Spiders worden niet vaak te koop aangeboden in Nederland. Er zijn er immers slechts 1.636 exemplaren gebouwd.

Renault Sport Spider prijs occasion

Toen de Sport Spider in van de productieband rolde had hij een prijs van minimaal 37.000 euro en nu staat de occasion voor 39.950 euro te koop. Dat is een flink bedrag, maar desondanks blijft het een bereikbare exoot die dus zijn waarde door de jaren heen goed behouden heeft. Toegevende, een gemiddeld aandelenfonds had ongetwijfeld meer opgebracht. Maar daar kun je niet in rijden. Deze auto is niet alleen financieel een prima belegging, maar met name een goede investering voor vermaak.

De Renault Sport Spider is een echte occasion voor de fijnproever. Het uiterlijk is als dat van een raceauto, met een lage neus, rolbeugel en vleugeldeuren. Het chassis bestaat uit gelaste aluminium balken waardoor de auto erg licht is: 902 kg.

Motor Renault Sport Spider

Het lage gewicht heeft natuurlijk ook een positief effect op de terugkerende kosten, zowel verbruik als wegenbelasting. Het opgegeven verbruik ligt op 1 op 11,5 – mits je jezelf in kunt houden. Er ligt dan ook geen zware motor achter de voorstoelen, maar een 2,0-liter viercilinder die middels een handgeschakelde versnellingsbak 150 pk naar het achterdifferentieel stuurt.

Het draait natuurlijk niet om efficiëntie, maar sportiviteit. Zijn lage gewicht, goede gewichtsverdeling en extreem spartaanse set-up maken deze occasion een echte pure rijmachine zoals Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in bovenstaande video laat zien.

De occasion

De gevonden Renault Sport Spider heeft 41.915 kilometer en ziet er op de foto’s nog erg netjes uit. Overigens is het wel belangrijk dat de Spider droog gestald wordt. De occasion is namelijk niet geleverd met een dak.