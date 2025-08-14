Unieke Spider is als occasion best betaalbaar en goede investering
Ben je op zoek naar een leuke, sportieve occasion die betaalbaar is maar toch zijn waarde vasthoudt. Dan is deze Renault Sport Spider wat voor jou.
Sport Spiders worden niet vaak te koop aangeboden in Nederland. Er zijn er immers slechts 1.636 exemplaren gebouwd.
Renault Sport Spider prijs occasion
Toen de Sport Spider in van de productieband rolde had hij een prijs van minimaal 37.000 euro en nu staat de occasion voor 39.950 euro te koop. Dat is een flink bedrag, maar desondanks blijft het een bereikbare exoot die dus zijn waarde door de jaren heen goed behouden heeft. Toegevende, een gemiddeld aandelenfonds had ongetwijfeld meer opgebracht. Maar daar kun je niet in rijden. Deze auto is niet alleen financieel een prima belegging, maar met name een goede investering voor vermaak.
De Renault Sport Spider is een echte occasion voor de fijnproever. Het uiterlijk is als dat van een raceauto, met een lage neus, rolbeugel en vleugeldeuren. Het chassis bestaat uit gelaste aluminium balken waardoor de auto erg licht is: 902 kg.
Motor Renault Sport Spider
Het lage gewicht heeft natuurlijk ook een positief effect op de terugkerende kosten, zowel verbruik als wegenbelasting. Het opgegeven verbruik ligt op 1 op 11,5 – mits je jezelf in kunt houden. Er ligt dan ook geen zware motor achter de voorstoelen, maar een 2,0-liter viercilinder die middels een handgeschakelde versnellingsbak 150 pk naar het achterdifferentieel stuurt.
Verkeersregelaar is woest en schopt tegen peperdure Donkervoort
Het draait natuurlijk niet om efficiëntie, maar sportiviteit. Zijn lage gewicht, goede gewichtsverdeling en extreem spartaanse set-up maken deze occasion een echte pure rijmachine zoals Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in bovenstaande video laat zien.
De occasion
De gevonden Renault Sport Spider heeft 41.915 kilometer en ziet er op de foto’s nog erg netjes uit. Overigens is het wel belangrijk dat de Spider droog gestald wordt. De occasion is namelijk niet geleverd met een dak.
premiumVolkswagen Golf GTI vs. Mini JCW: welke hothatch is de leukste?
Lees ook:
Ook interessant
-
Betaalbare cabrio-occasion: kies je dan Porsche of een… Opel?!
-
Klassieker van morgen is nu nog spotgoedkope cabrio
-
Razend bekende roadster is regelrechte droom-occasion
-
Deze sportieve roadster is nu een verrassend betaalbare occasion
-
Deze Aston Martin is de snelste, maar op andere wijze dan je denkt
-
BMW Z4 vs. MG Cyberster: wat is de leukste cabrio?
-
Deze occasion is het grijze werkpaard dat je wil en nodig hebt
-
Met deze betaalbare powerstation kom je snel op vakantie aan
-
Ultieme luxesedan: Volkswagen-vlaggenschip kost nu nog geen 5.000 euro
-
Stijlvolle occasion oogt nog steeds modern en is nu betaalbaar
-
Ex-persauto na hevige crash te koop, dit kost de BMW M4 CS nu
-
De foutste Mazda ooit gebouwd staat nu te koop als occasion
- 1Duurste camper van Nederland is chic appartement op wielen
- 2Deze ruime occasion heeft de comfortabelste stoelen ooit
- 3Op vakantie? In deze landen is Nederlands rijbewijs niet geldig
- 4Deze fraaie elektrische auto is 10.000 keer besteld in 6 minuten
- 5Wat gebeurt er als je rijdend aan elektrische handrem trekt?