Deel dit: Share App Mail Tweet

Honda Civic Type R koop je nu voor erg weinig als occasion

Met de Type R weet Honda als geen ander hoe je een voorwielaandrijver geweldig laat sturen. Niet elke generatie is even populair en dat is goed te zien aan de lage aanschafprijs die je inmiddels voor een Type R-occasion van de FN2-generatie betaalt.

In de Autovisie Supertest van 2023 deed de huidige Honda Civic Type R mee. De gehele redactie was laaiend enthousiast en coureur Peter Kox noemde het tijdens de test zelfs een van de leukste auto’s van het veld.

Honda Civic Type R als betaalbare occasion

Met een prijskaartje van bijna 90.000 euro is een nieuwe Civic Type R kopen niet aan iedereen besteed. Eerdere generaties van Honda’s hot hatch kosten je een stuk minder. Het gaat dan niet om de oudste Type R’s zoals de EK9 en EP3 (die zijn immers erg geliefd), maar om de iets minder populaire FN2’s.

Deze vind je op verkoopsite Gaspedaal.nl al voor minder dan 6.000 euro. De drie exemplaren die momenteel voor dat bedrag te koop staan, hebben twee dingen met elkaar gemeen: er staat meer dan twee ton op de kilometerteller en – misschien nog wel belangrijker – het stuur zit aan de rechterkant. Maar laat dat je niet afschrikken. Uit eigen ervaring kunnen we je vertellen dat een rechtsgestuurde auto erg snel went.

Hoogtoerige VTEC-motor

Het VTEC-blok met zijn variabele kleptiming levert in deze Honda Civic Type R-occasion 201 pk. Dat was een tikje teleurstellend toen hij in 2007 op de markt kwam, aangezien hij daarmee slechts één pk krachtiger was dan zijn voorganger. Ook lag de begrenzer rond de 8.200 tpm. Respectabel, maar niet zo indrukwekkend als de ruim 9.000 toeren die de waanzinnige Honda S2000 aankon.

(Afbeelding: Autowereld / MSD Automotive) (Afbeelding: Autowereld / MSD Automotive)

(Afbeelding: Autowereld / MSD Automotive) (Afbeelding: Autowereld / MSD Automotive)

Bij de persintroductie van deze Civic legde een Honda-engineer Autovisie uit dat de motor in de S2000 dan ook wel héél bijzonder is. Dat blok zou simpelweg te duur zijn geweest voor deze Civic Type R. Bovendien moest het Japanse merk waken voor de toen al strenger wordende emissienormen. Ook speelde plaatsing van de 2,0-liter viercilinder in de Civic een rol. Anders dan in de S2000, is deze motor dwarsgeplaatst en zodoende heeft hij een totaal ander (en minder gunstig) in- en uitlaattraject.

Échte hot hatch

Hoewel deze generatie Civic Type R, deels door zijn uitgesproken uiterlijk, minder geliefd lijkt bij petrolheads, is het nog altijd een échte rijdersauto. Zoals je van een sportieve Honda mag verwachten, is hij het felst wanneer de toerentellernaald het rood nadert.

Het onderstel is prima voor de openbare weg, maar ook scherp genoeg wanneer je een stevig potje gaat sturen. Daarbij heeft de vooras veel grip en stuurt de achterkant mooi mee wanneer je van je gas gaat. Een ware hot hatch dus en die koop je inmiddels voor niet al te veel geld.