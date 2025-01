Deel dit: Share App Mail Tweet

Autosportkalender 2025: deze race-events mag je niet missen

Ga er weer eens op uit in 2025! Autosport beleef je het beste in levenden lijve, waar al je zintuigen worden geprikkeld. Dit zijn wat ons betreft de races in en om Nederland die je niet mag missen.

Er is veel meer in Nederland dan de Formule 1. Je kunt bijna ieder weekend weekend wel een evenement bezoeken.

Assen

Ons Supertest-thuiscircuit heeft voor liefhebbers van autoracerij weer dezelfde data in de aanbieding als vorig jaar. 8-10 aug is het gratis Jack’s Racing Day-weekend met allerhande races en demo’s. 5-7 sep kun je in Drenthe genieten van klassiek spul tijdens de Classic GP.

Nürburgring

Op en rond de Nürburgring is echt áltijd wat te doen. Toeristenrondjes, breedtesport, dartswedstrijden, een rockfestival en zelfs het Duitse kampioenschap dansmariekes… Dat u het weet!

Maar wij komen vooral voor de volgende data: 19–22 jun 24 Uur van de Nürburgring / 1–3 aug Oldtimer Grand Prix / 8–10 aug DTM / 29–1 aug GT World Challenge.

Spa-Francorchamps

Het lijdt nog steeds geen enkele twijfel welk circuit in de buurt van Nederland de meest aansprekende kalender voor liefhebbers van races presenteert. Van april tot en met september zijn er wel tien evenementen van internationale allure, met de Formule 1 en het WEC als belangrijkste.

25–27 apr Spa Summer Classic / 8–10 mei FIA WEC / 16–18 mei International GT Open / 23–25 mei Spa Classic / 20–22 jun SRO Speedweek / 26–29 jun 24h van Spa-Francorchamps / 25–27 jun Formule 1 / 22–24 jul ELMS 4 Hours / 29–31 jul Spa Historic / 25–27 sep Spa Six Hours

Raceway Venray

Wie vindt dat er tijdens het racen best wat geduwd en getrokken mag worden, voelt zich vast thuis op de half-mile oval in het Nederlandse Venray. De Nascar Whelen Euro Series is 28-29 jun een mooie gelegenheid om autosport met een Amerikaans tintje mee te pakken in Nederland.

15-17 aug zijn diverse aansprekende stockcar- kampioenschappen met veel buitenlandse deelnemers in Venray te vinden.

Zandvoort

Nog steeds loopt de kalender van Zandvoort niet over van de internationaal aansprekende evenementen, maar met de SRO GT World Challenge is 16-18 mei wel weer een mooi Nederlands raceweekend met dikke GT3-auto’s binnengehaald.

Een maand later, 6-8 jun, is de DTM ook weer te gast met vergelijkbaar materiaal. 20-22 jun is de Historic Grand Prix één van de hoogtepunten van de kalender. Hét hoogtepunt is (tot 2026) uiteraard de Formule 1, die dit jaar 29-31 aug op Zandvoort neerstrijkt.

Nederlands Rally Kampioenschap

Wie autosport écht dicht bij huis wil beleven, is waarschijnlijk het beste af met het bezoeken van een ronde van het NK Rally. Ook dit jaar is er weer een volle kalender gerealiseerd, met tijdens de ELE Rally zelfs een gastbezoek van het Duitse kampioenschap. 5 apr Zuiderzee Rally / 25–26 apr Rallye Sulingen (Dld.) / 23–25 mei ELE Rally / 21 jun Vechtdal Rally / 11–12 jul GTC Rally / 12–13 sep Hellendoorn Rally / 25–26 okt Twente Rally / 15–16 nov Drenthe Rally / 12 dec Berkelland Rallysprint