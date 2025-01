Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW E15? Deze creatie wil je hebben in je mancave

Het bordje met BMW parking only staat natuurlijk leuk in je mancave, maar als je het écht goed wil doen, moet je een E30 doormidden zagen. Dat bewijst deze Fransoos.

Ja, dat lees je goed: een E30 doormidden zagen. De Fransman Michael Pepinox Perino deed het in zijn queeste naar leuke wanddecoratie.

Van BMW E30 naar BMW E15

Hij nam een afgedankt chassis van een BMW E30 325ix, scheen daar met een laser een kaarsrechte lijn overheen en zette er vervolgens de zaag in. Gekscherend noemt iemand het een BMW E15.

De betweter zou er BMW E7,5 van maken, want voor het project is ongeveer een kwart van het chassis gebruikt. Afijn, dat deel is vervolgens op een frame gemonteerd en naar de spuiter gegaan.

Wanddecoratie voor petrolheads

Eenmaal terug moest het stukje BMW aangekleed worden. Dat heeft Perino grondig aangepakt. De twee ronde koplampen, het mistlicht en het achterlicht zijn niet alleen geïnstalleerd, maar werken zowaar. Verder zijn er twee zwarte wielen onder geplaatst met daarachter ook remschijven. Naast de zijruiten, zijn zelfs stukjes (plexi)glas geplaatst aan de voor- en achterkant.

Het resultaat mag er wezen. De halve E30 hangt inmiddels als een jachttrofee bij de Fransman in zijn werkplaats. Hoewel we liever een levende E30 zien, is het wel een schitterend ornament.