Dit EU-land verhoogt de maximumsnelheid naar 150 km/h

In Nederland is er altijd veel gedoe over de maximumsnelheid. Verlagen of verhogen, na iedere verkiezing lijken er weer andere prioriteiten gesteld te worden. We zijn niet het enige EU-land waarbij dit wijzigt. Zo mag je binnenkort in Tsjechië op een snelweg 150 km/h rijden.

In het Oost-Europese land is de maximumsnelheid in principe 130 km/h, maar op een weg mag je binnenkort dus veel harder rijden. Vooralsnog gaat het om een project dat wordt uitgerold op een stuk snelweg van 50 kilometer tussen Tabor en Budweis.

Maximumsnelheid 150 km/h

De 150 km/h per uur maximumsnelheid wordt enkel ingevoerd bij mooi weer. Tevens moet het niet te druk zijn op de weg. Om actief de snelheid op de weg aan te kunnen passen investeert Tjechië 2,2 miljoen euro in 42 variabele verkeersborden. Deze verlagen bij winters weer de snelheid met 20 kilometer. Wist je trouwens dat de politie in Nederland een eigen maximumsnelheid heeft.

Ook op andere trajecten wil het EU-land een maximumsnelheid van 150 km/h doorvoeren. Echter, eerst moet het project op de aangegeven snelweg succesvol afgerond worden voordat er verder in het 150 km/h-plan geïnvesteerd wordt. Het project start eind september.

In sommige Europese landen mag je zo hard rijden als je wil. Niet alleen in Duitsland, maar ook op dit eiland.