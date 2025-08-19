Volkswagen biedt abonnement om pk’s te ‘unlocken’
Alles wat je wil, kun tegenwoordig leasen, huren of via een abonnementsconstructie verkrijgen. Volkswagen laat klanten zelfs betalen om meer pk’s te ‘unlocken’.
‘Unlocken’ is ook het enige juiste woord voor deze actie. Niet alleen om het voorlopig enkel geldt voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, maar ook omdat deze manier van geld vragen voor aanwezig hardware behoorlijk lijkt op een videogame.
Downgraden gebeurt al langer
Het downgraden van motoren gebeurt natuurlijk al langer. Er zijn ook verschillende diesel- en benzinemotoren die verschillende vermogensafgiftes hebben met dezelfde techniek, zo kun je voor 500 euro een BMW 114i tunen naar 202 pk.
Abonnement voor meer pk’s bij Volkswagen
Toch is het opvallend dat dit nu via de fabrikant gebeurt op abonnementsbasis. De Volkswagen ID.3 Pro, die in het Verenigd Koninkrijk met 204 pk geleverd wordt, kan voor 19 euro per maand 26 paardenkrachten meer aan boord krijgen. Overigens hoef je niet altijd voor de abonnementsstructuur te kiezen, je kunt ook voor 750 euro de ‘boost’ voor altijd ‘unlocken’.
Er is veel kritiek op autofabrikanten die dit soort maandelijkse abonnementen invoeren, zo schafte BMW eerder stoelverwarming on demand af.
