Zoveel elektrische rijders haken af als fiscale voordelen wegvallen

In 2030 vervallen alle fiscale voordelen voor elektrische auto’s. Blijven Nederlanders dan nog elektrisch rijden? Het antwoord lijkt ‘nee’ te zijn, want het gros zegt dan terug te willen naar een brandstofauto.

Voor een elektrische auto moet sinds 1 januari een kwarttarief wegenbelasting worden betaald. Volgend jaar wordt dat 75 procent en in 2030 de volle mep. Momenteel geldt voor EV’s nog een lagere bijtelling van 17 procent, maar in 2026 wordt dat gewoon 22 procent, net als voor auto’s met een brandstofmotor.

Zestig procent elektrische rijders

Dat de financiële voordelen van elektrische auto’s verdwijnen, blijft niet zonder gevolgen, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Vereniging Elektrische Rijders en de universiteit van Groningen onder 3.500 EV-rijders.

Bijna zestig procent zegt in 2030 terug te willen naar een brandstofauto. Een derde zou dat volgend jaar zelfs al van plan zijn. Volgens de RVO is dat een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien een groot deel van de milieuwinst in de vervoersector de komende jaren uit elektrisch rijden moet komen.

Overheidsdoel 2030 nog haalbaar?

De Nederlandse overheid wil dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn, wat in de praktijk betekent: volledig elektrisch. Dat de stimuleringsmaatregelen steeds verder worden afgebouwd, lijkt dat doel onhaalbaar te maken.