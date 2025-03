Deel dit: Share App Mail Tweet

Conclusie na 16.500 km: de BMW i5 is een goede EV én 5-serie

We kunnen niet ontkennen dat we de duurtest van de BMW i5 de afgelopen zomer met de nodige scepsis tegemoet traden. Immers, hoe goed kan een EV in het topsegment nou helemaal zijn wanneer hij z’n bodemplaat deelt met conventioneel aangedreven varianten?

Gaandeweg zijn we erachter gekomen dat dit inderdaad wel énige nadelen met zich meebrengt, maar dat er ook genoeg voordelen zijn die er uiteindelijk tegenop wegen.

Geen enkele storing BMW i5 Touring

Te beginnen met het feit dat de BMW i5 Touring onderhuids gebruik maakt van techniek die inmiddels door en door beproefd is. Het kan exemplarisch zijn, maar we hebben de hele duurtest doorgemaakt zonder ook maar een enkele storing of foutmelding. Iets wat vandaag de dag niet vanzelfsprekend is.

Met name na de tussentijdse ‘over-the-air’ update, hebben we het infotainmentsysteem op den duur erg leren waarderen. De bediening met touchscreen en/of druk-draaiknop, de oppervlakkige menustructuur, de samenwerking met de smartphone en niet te vergeten de integratie van alles wat zorgeloos elektrisch rijden komt kijken: het is allemaal van topniveau.

Gaat strak en beheerst de hoek om

Omdat de i5 in grote lijnen een vrij normale BMW is, rijdt hij ook als zodanig. We kunnen niet ontkennen dat je de leegte in de neus voelt in een versie zonder meesturende achterwielen, maar met wegligging en weggedrag is verder niets mis. Geholpen door de standaard luchtvering op de achteras en een grote wielbasis, stuurt de BMW i5 Touring ondanks het hoge gewicht strak en beheerst de hoek om.

Grootste meevaller is verbruik

De grootste meevaller is uiteindelijk het verbruik geweest. Het is zelfs enkele acculadingen gelukt om de WLTP-opgave van 560 kilometer te overschrijden, zij het weliswaar onder zomerse omstandigheden en met lage gemiddelde snelheid. Zo lang je de snelheid onder de 130 km/h houdt, doen de efficiënte aandrijflijn en temperatuurhuishouding de rest. Over de gehele duurtest genomen kwam de gemiddelde actieradius uit op zo’n 400 kilometer, want nét binnen het acceptabele valt voor dit (prijs)segment.

De kou van de laatste testmaanden had minder negatieve invloed op het verbruik dan aanvankelijk gevreesd. Voor een 10 tot 80 procent snellading waren we meestal een half uur kwijt, wat eveneens kantje boord, maar net acceptabel is. Voor zover het verbruik al redelijk goed was, zullen i5’s die vanaf nu uitgeleverd worden, voorzien zijn van nieuwe software, siliciumcarbide omvormers en nieuwe lagers die het verbruik nog eens met zo’n acht tot negen procent omlaag brengen.

Kwaliteitsbeleving BMW i5

Het enige dat we onze BMW i5 eDrive40 konden aanwrijven, was de niet altijd overtuigende kwaliteitsbeleving in het interieur. Iets waar de concurrentie uit Duitsland overigens net zo goed last van heeft. Rampzalig is ’t allemaal niet, maar bepaalde details zoals knoppenclusters en sierpanelen laten nou eenmaal geen overtuigende premium indruk achter.

En dat terwijl de i5 nog steeds behoorlijk aan de prijs is. Zelfs na een recente prijsdaling, moet je nog steeds minstens 70 mille meenemen voor een Touring. Een groot voordeel van het model is dat hij ook met allerhande andere aandrijfvormen verkrijgbaar is. Benzine, diesel, plug-in hybride en zelfs als monsterlijke M5. Elektrisch of niet, de G61 is wat ons betreft nog steeds de best in z’n soort en daarmee de ultieme automobiele alleskunner.