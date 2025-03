Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische Citroën-, Opel- en Peugeot-rijders hebben massaal laadproblemen

De oudere e-CMP-modellen van Stellantis, zoals de Citroën ë-C4, Opel Corsa Electric en Peugeot e-2008, zijn verre van de beste elektrische auto’s op de markt. En dan blijken ze ook nog ernstige laadproblemen te hebben.

Het consumentenprogramma Radar maakt er een uitzending over. Al sinds 2019 komen er bij Stellantis veel klachten binnen over defecte boordladers. Klanten merken dat hun auto aan een snellader nog wél laadt, maar aan een gewone laadpaal niet meer.

Citroën-, Opel- en Peugeot-modellen

Het probleem komt vaak voor bij de Citroën ë-C4, DS 3 Crossback E-Tense, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-208 en Peugeot e-2008 uit de bouwjaren 2019 tot en met 2022, toen Stellantis boorladers van de leverancier Mahle gebruikte.

Een terugroepactie is niet verplicht

Stellantis is al jaren op de hoogte van het euvel, maar heeft ervoor gekozen om geen terugroepactie te organiseren. Dat is niet verplicht, omdat een defecte boordlader geen veiligheidsrisico vormt. Wel heeft Stellantis in 2021 de garantie op de boordlader verlengd: van twee naar vier jaar.

Hoge kosten voor vervangen lader

Het vervangen van een boordlader buiten de garantietermijn is geen goedkope klus. Getroffen rijders met een defecte Citroën, DS, Opel of Peugeot zijn er gemiddeld tussen de 1.000 en 2.000 euro voor kwijt. Volgens de ANWB kunnen klanten zich beroepen op non-conformiteit.

“Er mag van worden uitgegaan dat een boordlader in elk geval langer dan vier jaar meegaat”, zegt Pieter de Porto van de ANWB. “Indien vaststaat dat er sprake is van non-conformiteit, dan moet de verkoper het gebrek kosteloos herstellen binnen een redelijke termijn.”