Model Y-concurrent drijft spot met Tesla in Nederlandse reclame

Het marketingteam van het Chinese Xpeng verdient een loonsverhoging, want het kwam met een geniale reclame op een billboard lang de snelweg. Daarin drijft het de spot met de Tesla Model Y.

Xpeng zou met zijn Model Y-tegenhanger, de G6, graag het vuur aan de schenen leggen van Tesla. De Model Y behoort immers al jaren tot de populairste auto’s ter wereld.

Creatieve en originele reclame

Om een deel van de EV-kopers bij Elon Musk weg te snoepen, heeft Xpeng een interessante campagne bedacht voor zijn G6.

Misschien heb je hem al gezien langs de snelweg. Op een gigantisch reclamebord staat een Xpeng G6 afgebeeld met daaronder enkel de tekst ‘Y not?’, een duidelijke verwijzing naar de Model Y. We moesten even gniffelen toen we hem voor het eerst zagen.

Xpeng G6 vs. Tesla Model Y

Tja, waarom niet? Dat probeerde Autovisie eerder uit te zoeken in deze uitvoerige dubbeltest met de Xpeng G6 en Tesla Model Y. De G6 koop je in zijn meest basic vorm vanaf 42.990 euro. Deze RWD Standard Range-uitvoering heeft een WLTP-range van 435 kilometer. De goedkoopste Model Y van de nieuwe lichting kost je 3.000 euro meer, maar je krijgt daar ook een grotere actieradius van 500 kilometer voor terug.

Vooralsnog kent de G6 niet het succes van de Model Y in ons land. Op dit moment staan er iets meer dan 600 op kenteken. Een fractie van met de ruim 40.000 geregistreerde Model Y’s in ons land (let wel: de Model Y is al veel langer op de markt).

Tesla Model Y compleet vernieuwd

Wellicht komt daar verandering in nu de resultaten van Tesla tegenvallen. Tegelijkertijd kan het goed zijn de Amerikaanse EV-bouwer met de compleet vernieuwde Model Y opnieuw een plekje bovenaan de hitlijsten bemachtigt.