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Waarom het toepasselijk is dat Dacia deze Striker tijdens het WK Voetbal lanceert

Het past wel dat Dacia deze Striker ten tijde van het Wereldkampioenschap Voetbal introduceert. Zijn naam betekent immers ‘spits’ of ‘aanvaller’.

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Dat is ook op een andere manier toepasselijk, omdat de Striker het tweede model is waarmee Dacia het C-segment bestormt, na de Bigster. Ze komen naast elkaar te staan in het leveringsprogramma van Dacia. De Striker is het Bigster-alternatief voor mensen die liever geen SUV willen.

Cross-over tussen hatchback, station en SUV

Hij is een cross-over tussen een hatchback, stationwagon en SUV. Met zijn lengte van 4,62 meter is hij slechts 7 centimeter langer dan de op de Sandero gebaseerde Jogger en maar 5 centimeter langer dan de Bigster. Wel is de Striker in vergelijking met die laatste 18 centimeter lager.

Opvallend aan het design van de nieuwe Dacia is zijn T-vormige dagrijverlichting, met twee horizontale led-strips boven en een verticale onder, die in de nabije toekomst ook op andere modellen gaat terugkomen. Dezelfde signatuur zien we in de achterlichtunits.

Veel minder ruim dan een Dacia Jogger

Als ‘stationwagon’ moet de Striker natuurlijk praktisch zijn en een behoorlijke hoeveelheid bagage slikken. In de Mild Hybrid-G 140 is de kofferbak 600 liter groot. Daarmee zit-ie een beetje in het midden van zijn segment. De Dacia Jogger is veel ruimer (830 liter) en ook de Bigster slikt meer (677 liter).

Het dashboard van de Striker bestaat uit een 7-inch digitaal instrumentarium, een 10-inch infotainmentscherm en gelukkig nog redelijk wat fysieke knoppen. Opvallend: de vorm van de dagrijverlichting komt terug in de ventilatieroosters.

Dacia Striker ook op lpg leverbaar

We noemden hem eerder al: de Mild Hybrid-G 140. Dat is het instapmodel van de Striker-range, met een 140 pk leverende 1,2-liter driecilinder met mild-hybrideondersteuning en een lpg-tank. Hij is er met handgeschakelde zesbak en met een zestraps automaat.

Dan levert Dacia nog een Hybrid 155, die een 1,8-liter viercilinder met 109 pk aan een 49 pk leverende elektromotor en een geïntegreerde startmotor/generator koppelt. De uitvoering is alleen te bestellen met de multimode-versnellingsbak zonder koppeling van Renault.

Tot slot is er ook de Hybrid 150 4×4, met een 31 pk sterke elektromotor op de achteras, voorin de krachtbron van de Mild Hybrid-G 140 en een zestraps automaat met dubbele koppeling. Wat de hierboven genoemde varianten gaan kosten, is nog niet bekend.

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