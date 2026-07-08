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Duik in de prijslijst: dit kost de Peugeot 208 GTI

Hoera, er is weer een nieuwe elektrische hot hatch bijgekomen: de Peugeot 208 GTI is te bestellen. We nemen snel een duik in de prijslijst om te zien wat hij te bieden heeft en – vooral – wat hij kost.

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De sportieve rijder hoeft het elektrische tijdperk steeds minder te vrezen. Na de Alpine A290 en Lancia Ypsilon HF, die al lieten zien dat elektrische auto’s echt rijplezier kunnen bieden, is er nu nog een elektrische hot hatchback leverbaar geworden: de Peugeot 208 GTI. We nemen snel een duik in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

Motoren Peugeot 208 GTI

Toegegeven, de technische basis is al bekend dankzij de genoemde Ypsilon HF, waaraan de Peugeot 208 GTI onderhuids gelijk is. Dat betekent eveneens 280 pk (nou ja, 281 pk volgens de officiële specificatielijst) en een koppel van 345 Nm. De standaardsprint duurt 5,5 seconden en de topsnelheid ligt op 180 km/u. Prima, want je haalt het rijplezier toch uit bochtjes. De 54 kWh batterij is officieel goed voor een actieradius van 375 km (WLTP).

Uitrustingen Peugeot 208 GTI

De Peugeot 208 GTI is standaard voorzien van modelspecifieke 18-inch sportwielen, modelspecifieke bumpers, full-led-koplampen, verwarmde buitenspiegels, geluiddempende voorruit, privacy glass, keyless entry, diverse GTI-interieuraccenten, met alcantara en leer bekleed stuurwiel, met kunstleer beklede sportstoelen, 10-inch centraal display voor het infotainment, draadloze smartphone-lader en een 360-gradencamera.

Prijzen Peugeot 208 GTI

Met de GTI ga je voor het topmodel, dus is het ook de duurste uitvoering. De vanafprijs bedraagt 41.990 euro. Flink meer dan de 28.990 euro die je betaalt voor een volledig standaard 208, maar mooi in lijn met concurrenten zoals de genoemde Alpine, Lancia en de aanstaande Opel Corsa GSE.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Peugeot 208 GTI is wit. Voor 900 euro meerprijs heb je keuze uit twee soorten grijs en zwart, maar ook een fel lichtgroen en helder donkerblauw. Het GTI-rood van de persfoto’s kost je 1.080 euro extra. Laten we die investering toch maar doen, al vinden we voor deze keer het standaard wit toch ook wel goed staan.

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Voor de GTI is er één type velgen.

Interieuraankleding

Voor het interieur valt niets te kiezen, want je hebt altijd dezelfde GTI-specifieke bekleding en overige interieuraankleding.

Pakketten en losse opties

Als optie zonder meerprijs kan je het standaard Michelin-rubber vervangen door Hankook-banden. Voor 500 euro wordt een (vast) panoramadak geïnstalleerd. Tot zover de losse opties, verder is er alleen nog een lijstje met wat accessoires. Denk daarbij aan zaken als een thuiskomertje, een V2L-adapter, dakdragers, zonwering en zelfs een hondenrek.

‘Onze’ Peugeot 208 GTI

De basisprijs van de Peugeot 208 GTI mag dan flink zijn, je krijgt dus wel meteen alles erop en eraan. Verder is het zoals gezegd keurig op niveau met de directe concurrenten. De vraag is nu vooral: welke wil je? Om dat uit te zoeken doen we graag een rijtest. Als we dat hebben gedaan lees je dat natuurlijk op deze website en in het magazine.

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